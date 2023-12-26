Firari FETÖ’cü Bülent Keneş şehitlerimize saldırdı!

BAŞKAN ERDOĞAN FİRARİ FETÖ'CÜ KENEŞ'İ İSVEÇ'TEN İSTEMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 Kasım'da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında firari FETÖ'cü Keneş'in Türkiye'ye iadesini istemişti. Erdoğan İsveç'teki teröristleri gündeme getirerek, "Şu anda mesela FETÖ terör örgütünden İsveç'te olan bir tanesi var ki ismini de vereceğim Bülent Keneş. Mesela bu teröristin Türkiye'ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor ve bununla alakalı olarak da biz tabii İsveç'in daha hassas davranmasını istiyoruz." demişti.

İsveç ise Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi talebinin reddetmişti! DARBE PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

FETÖ'nün tetikçisi Bülent Keneş, 15 Temmuz hain darbe girişiminden yaklaşık 1 hafta önce attığı tweette darbe olacağını açık açık ifade ederek, "İyi bir çıkış yok artık! Kötü, daha kötü, en kötü çıkış var! Kötü olan darbe diyeyim gerisini siz tahmin edin" ifadelerini kullanmıştı.

Keneş geçtiğimiz aylarda saklandığı Stockholm'de de görüntülenmişti.

Elinde bir poşetle alışveriş merkezinden dışarı çıkan ve arabasına binen Keneş'in etrafa endişe dolu gözlerle baktığı görüldü. Tedirgin bir ruh hali içinde olduğu gözlenen Keneş, özel alışverişin ardından aracına binerek ikamet ettiği villaya gittiği belirlenirken, evine yakın bir konumda bulunan alışveriş merkezine sıklıkla gittiği tespit edildi. VİLLAYI 2 YIL ÖNCE SATIN ALDI

Keneş'in Türkiye'den firar ettikten sonra Stockholm Skarholmen Bölgesi Fjardholmsgrand Caddesi'nde oturduğu evden Temmuz 2020'de Stockholm Österaker Bölgesi Akersberga Mahallesi Vikingavegen Sokak 54 Numara'daki villaya taşındığı belirlendi.

Keneş'in satın aldığı villanın bugünkü emlak piyasa değeri, yaklaşık 10 milyon lira civarında. Keneş'in firari olarak yaşarken bu lüks villayı nasıl satın aldığı ise merak konusu. MOLLA' ÖZTÜRK'LE İRTİBATLI

Keneş'in, TSK'da Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı eski imamı olan ve "Molla" olarak bilinen Hamdullah Bayram Öztürk ile çok sayıda irtibatı bulunuyor. FETÖ elebaşı Gülen'in talimatıyla örgüt mensuplarının 31 Aralık 2013 ile 24 Aralık 2014 tarihleri arasında örgütün finans kuruluşu olan Bank Asya'ya para yatırdığı süreçte, Keneş'in hesabında 13.862 TL'lik artış olduğu da belirlendi. Keneş, 4 Temmuz 2019'da ise Twitter üzerinden FETÖ ile ilgisinin kalmadığını iddia eden bir bildiri yayınlamıştı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN