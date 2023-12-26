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Firari FETÖ'cü Bülent Keneş şehitlerimize saldırdı!

Alçak terör örgütü PKK Irak'ın kuzeyinde 12 askerimizi şehit etti. CHP terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile kol kola girdi. Bir diğer terör örgütü FETÖ ise şehitlerimize saldırdı. Firari FETÖ'cü Bülent Keneş şehitlerimize ırkçılık iftirası atarak, "Ölünce şehit mi oluyorlar?" dedi.

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Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 14:01 Güncelleme 26 Aralık 2023, 14:01
Firari FETÖ’cü Bülent Keneş şehitlerimize saldırdı!

Türkiye imza attığı başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'yı köşeye sıkıştırdı.

Son çırpınışlarını yaşayan alçak örgüt, Irak'ın kuzeyinde askerlerimize saldırarak 12 kahramanımızı şehit etti.

Devlet ve millet teröre karşı tek yürek olurken CHP ise terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP/DEM ile birlikte hareket ederek AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin PKK'ya karşı ortak bildirisine imza atmadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel karar sonrası şehit cenazesinden "Özgür dışarı" sloganlarıyla kovuldu. CHP'liler şehit yakınlarını provokatörlükle suçlarken FETÖ'cü haşhaşiler de şehitlerimize saldırdı.

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FİRARİ FETÖ'CÜ BÜLENT KENEŞ ŞEHİTLERİMİZE SALDIRDI
Bir diğer terör örgütü FETÖ'nün firari isimlerinden Bülent Keneş şehitlerimizi ırkçılıkla suçladı.

ŞEHİTLERİMİZE IRKÇILIK İFTİRASI
Askerlerimizi "bozkurt" işareti yaptığı görüntüleri paylaşan firari hain Bülent Keneş, "Yaşarken ırkçı Bozkurt olanlar, öldürmeye gittikleri yerlerde ölünce şehit mi oluyorlar?" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

BİR SKANDAL DA HİLAL NESİN'DEN
Firari Keneş'e tepkiler yükselerirken bir benzer skandala ise Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin'den geldi. Azerbaycan'ın Karabağ'ı Ermeni işgalcilerden temizlerken ermenilere ağıt yakan Nesin askerlerimizi hedef alarak, "Bunlar asker mi yoksa MHP gençlik kollarının gençleri mi? Burası kışla mı yoksa MHP gençlik kollarının piknik alanı mı?" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN FİRARİ FETÖ'CÜ KENEŞ'İ İSVEÇ'TEN İSTEMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 Kasım'da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında firari FETÖ'cü Keneş'in Türkiye'ye iadesini istemişti. Erdoğan İsveç'teki teröristleri gündeme getirerek, "Şu anda mesela FETÖ terör örgütünden İsveç'te olan bir tanesi var ki ismini de vereceğim Bülent Keneş. Mesela bu teröristin Türkiye'ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor ve bununla alakalı olarak da biz tabii İsveç'in daha hassas davranmasını istiyoruz." demişti.

İsveç ise Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi talebinin reddetmişti!

DARBE PAYLAŞIMI YAPMIŞTI
FETÖ'nün tetikçisi Bülent Keneş, 15 Temmuz hain darbe girişiminden yaklaşık 1 hafta önce attığı tweette darbe olacağını açık açık ifade ederek, "İyi bir çıkış yok artık! Kötü, daha kötü, en kötü çıkış var! Kötü olan darbe diyeyim gerisini siz tahmin edin" ifadelerini kullanmıştı.

Keneş geçtiğimiz aylarda saklandığı Stockholm'de de görüntülenmişti.

Elinde bir poşetle alışveriş merkezinden dışarı çıkan ve arabasına binen Keneş'in etrafa endişe dolu gözlerle baktığı görüldü. Tedirgin bir ruh hali içinde olduğu gözlenen Keneş, özel alışverişin ardından aracına binerek ikamet ettiği villaya gittiği belirlenirken, evine yakın bir konumda bulunan alışveriş merkezine sıklıkla gittiği tespit edildi.

VİLLAYI 2 YIL ÖNCE SATIN ALDI
Keneş'in Türkiye'den firar ettikten sonra Stockholm Skarholmen Bölgesi Fjardholmsgrand Caddesi'nde oturduğu evden Temmuz 2020'de Stockholm Österaker Bölgesi Akersberga Mahallesi Vikingavegen Sokak 54 Numara'daki villaya taşındığı belirlendi.

Keneş'in satın aldığı villanın bugünkü emlak piyasa değeri, yaklaşık 10 milyon lira civarında. Keneş'in firari olarak yaşarken bu lüks villayı nasıl satın aldığı ise merak konusu.

MOLLA' ÖZTÜRK'LE İRTİBATLI
Keneş'in, TSK'da Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı eski imamı olan ve "Molla" olarak bilinen Hamdullah Bayram Öztürk ile çok sayıda irtibatı bulunuyor. FETÖ elebaşı Gülen'in talimatıyla örgüt mensuplarının 31 Aralık 2013 ile 24 Aralık 2014 tarihleri arasında örgütün finans kuruluşu olan Bank Asya'ya para yatırdığı süreçte, Keneş'in hesabında 13.862 TL'lik artış olduğu da belirlendi. Keneş, 4 Temmuz 2019'da ise Twitter üzerinden FETÖ ile ilgisinin kalmadığını iddia eden bir bildiri yayınlamıştı.

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