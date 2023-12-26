Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan dokunulmazlık açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi. Yaralı askerlere ise acil şifalar dileyerek sözlerine başladı.
TBMM'DEKİ DOKUNULMAZLIK DOSYALARI
Bakan Tunç, TBMM'deki dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili, "Terörle mücadelemiz devam edecek. Terörün maşasını tutanlarla da mücadelemiz devam edecek. Terörün konuşulduğu yerde insan hakları konuşulamıyor. TBMM'deki vekillerimizin devletin, milletin yanında olması gerekir. Milletin beklentilerine uygun sözler söylemek gerekir."