SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan dokunulmazlık açıklaması

Son dakika haberi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Milletin beklentilerine uygun sözler söylemek gerekir. Terörü destekleyen sözler söylerseniz bu konu yargıya intikal eder. Yaklaşık 800 dokunulmazlık dosyası var büyük bölümü terörle ilgili." dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında "İkinci önerim teröre yardım edeni suçu sabit edilen, vekillerin dokunulmazlıklarının karara bağlanarak acilen mahkemeye çıkarılması." ifadelerini kullanmıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 11:42 Güncelleme 26 Aralık 2023, 12:25
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan dokunulmazlık açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi. Yaralı askerlere ise acil şifalar dileyerek sözlerine başladı.

Tunç'tan dokunulmazlık açıklaması

TBMM'DEKİ DOKUNULMAZLIK DOSYALARI

Bakan Tunç, TBMM'deki dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili, "Terörle mücadelemiz devam edecek. Terörün maşasını tutanlarla da mücadelemiz devam edecek. Terörün konuşulduğu yerde insan hakları konuşulamıyor. TBMM'deki vekillerimizin devletin, milletin yanında olması gerekir. Milletin beklentilerine uygun sözler söylemek gerekir."

DEM Partili isimden Mecliste skandal sözler! Çiçek Otlu, Meclis’te hadsizliğe soyundu I Teröristlere özgürlük istediDEM Partili isimden Mecliste skandal sözler! Çiçek Otlu, Meclis’te hadsizliğe soyundu I Teröristlere özgürlük istedi

"Terörü destekleyen sözler söylerseniz bu konu yargıya intikal eder. Yaklaşık 800 dokunulmazlık dosyası var büyük bölümü terörle ilgili. Karma komisyonlarla ilgili kararları komisyonlar verecek. DEM Parti'nin Diyarbakır'daki olayıyla ilgili 52 şahıs gözaltına alındı. Orada suç teşkil eden hususlar söz konusu" dedi.

AYMden ikinci Can Atalay kararı! Bu kafa FETÖ ile PKKyı Meclise sokup dokunulmazlık verirAYMden ikinci Can Atalay kararı! Bu kafa FETÖ ile PKKyı Meclise sokup dokunulmazlık verir

AYM'NİN CAN ATALAY KARARI

Anayasa Mahkemesi ile ilgili soruya Bakan Tunç, "AYM'nin kararlarıyla ilgili bazı tartışmalar oluştu. Anayasa maddeleri değişmediği sürece bu hükümlerin uygulanması lazım. Anayasa Mahkemesi de Yargıtay da Anayasa'ya bağlı olacak. AYM'nin de Yargıtay'ın da uygulamak zorunda olduğu bir anayasa var" açıklamasını yaptı.

SOMALİ CUMHURBAŞKANININ OĞLUNUN KARIŞTIĞI KAZA

Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazasıyla ilgili Bakan Tunç, soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Tunç, sözlerine şöyle devam etti:

"Araç sürücüsünün asli kusurlu, kuryenin tali kusurlu olduğu raporu geldi. Bu netice çerçevesinde dava açılarak soruşturma devam edecek. Yargımız, vatandaşımızın hakkını ve hukukunu koruyacaktır. Bilirkişi raporu çerçevesinde iddianame hazırlanacak. İlgili kişi de yurt dışından gelerek ifadesini verecektir"

SOSYAL MEDYADA PKK PROPAGANDASI ŞEHİTLERE YÖNELİK HAKARETLER

Gerçek hayatta suç sayılan sosyal medyada da suç sayılır.

Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliden CHP ve DEMe sert tepki: TBMMde terörist istemiyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşmada, "İkinci önerim teröre yardım edeni suçu sabit edilen, vekillerin dokunulmazlıklarının karara bağlanarak acilen mahkemeye çıkarılması. Üçüncü önerim AYM statüsünün, üye yapısı ve yargılama statüsünün ele alınması ya da bu mahkemenin kapatılmasıdır. Dördüncü önerim kürsü dokunulmazlığı sınırlarının yeniden ele alınmasıdır." ifadelerini kullanmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den CHP ve DEM’e sert tepki: TBMM’de terörist istemiyoruz
CHP’liler bile rahatsız! Özgür Özel’in teröre karşı ortak bildiriye imza atmaması vekilleri isyan ettirdi
‘Mevlevilik Yolunda 18 Hizmet’
SON DAKİKA