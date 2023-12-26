Kadir Has Üniversitesi’nde mescide ayakkabıyla girip öğrenciler provoke eden Zeliha Gizem Sayın terör sevici çıktı! PKK bildirisini imzalamış!

Kadir Has Üniversitesi'ndeki ibadethanede namaz kılmak isteyen öğrenciler ve öğretim görevlisi Zeliha Gizem Sayın arasında 'ayakkabı' tartışması çıktı.
Kadir Has Üniversitesi'ndeki ibadethanede namaz kılmak isteyen öğrenciler ve öğretim görevlisi Zeliha Gizem Sayın arasında 'ayakkabı' tartışması çıktı.
Namaz kılmak için gelen öğrencilerin kapı önüne çıkardığı ayakkabılardan rahatsız olan Sayın, "Benim kapımın önünde 18 tane ayakkabı 48 tane çanta olmaması için burada ayakkabılıklar var." diyerek öğrencilerin namaz kıldığı alana ayakkabısıyla girdi.
"BEN BUDİSTİM, HRİSTİYANIM"
Öğrencilerin tepkisi üzerine Sayın, "Arkadaşlar Hristiyanlar da burada ayakkabıyla girebilir değil mi? ben Hristiyanım ben Budistim" cevabını verdi.
ÜNİVERSİTE SORUŞTURMA BAŞLATTI
Kadir Has Üniversitesi söz konusu olayın sosyal medyada gündem olması sonrası bir açıklama yayınladı.
Paylaşımda 24 Aralık 2023 günü sosyal medyada paylaşılan görüntülere dair inceleme başlatıldığı belirtildi. Sayın'ın ifadesinin alınması için emniyete çağrıldığı öğrenildi.
AK PARTİ'DEN TEPKİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, X hesabından, "Müslümanların da ibadet ettiği alana, tüm ikazlara rağmen ayakkabılar ile girmek anca sizin gibi İslamofobiklerin yapacağı bir davranıştır" dedi.
PKK BİLDİRİSİNE İMZA ATMIŞ, 2014 VE 2019'DA GÖZALTINA ALINMIŞ
Mescide ayakkabılarıyla giren öğretim görevlisi Zeliha Gizem Sayın ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
Sayın'ın 2015 yılında PKK'nın güneydoğu şehirlerini işgal etme girişimine ordusuyla karşılık veren Türkiye Cumhuriyeti'ne katliam, işkence ve kıyım iftirası atan hadsiz bir bildiriye imza attığı, daha önce 2014 ve 2019 yıllarında gözaltına alındığı öğrenildi.