Kadir Has Üniversitesi’nde mescide ayakkabıyla girip öğrenciler provoke eden Zeliha Gizem Sayın terör sevici çıktı! PKK bildirisini imzalamış!

AK PARTİ'DEN TEPKİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, X hesabından, "Müslümanların da ibadet ettiği alana, tüm ikazlara rağmen ayakkabılar ile girmek anca sizin gibi İslamofobiklerin yapacağı bir davranıştır" dedi.