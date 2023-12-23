Gündem Gazze! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE’li mevkidaşı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki son durum ve insani yardım konusunda BM Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından kabul edilen karar tasarısı değerlendirildi.