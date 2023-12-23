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Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Kiralık katil sürülerini yok edeceğiz

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerlere ilişkin başsağlığı mesajı paylaştı. Terörle mücadele ile ilgili de çok sert mesaj veren Başkan Erdoğan, "Türkiye, ne pahasına olursa olsun Irak’ın veya Suriye’nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir. Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız." açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 21:23 Güncelleme 23 Aralık 2023, 22:29
Başkan Erdoğan’dan terörle mücadele mesajı: Kiralık katil sürülerini yok edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerlere ilişkin, "Türkiye, ne pahasına olursa olsun Irak'ın veya Suriye'nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir. Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız." açıklamasını yaptı.

"Kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden geri adım atmayacağız"

"ALÇAKLARDAN DÖKTÜKLERİ KANIN HESABI SORULDU"
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet, makamları âli olsun. Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır." ifadelerini kullandı.Terörü kaynağında kurutma stratejisini uygulamayı, son terörist de bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Erdoğan paylaşımında şunları kaydetti:

"KİRALIK KATİL SÜRÜSÜNÜ YOK EDECEĞİZ"

"Türkiye, ne pahasına olursa olsun Irak'ın veya Suriye'nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir. Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız. Hem eli kanlı caniler hem de bölücü örgüte destek verenler bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını er ya da geç anlayacaklardır. Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlere nefes aldırmayan tüm güvenlik güçlerimize yüce Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Allah kahraman askerlerimizi muzaffer eylesin."




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