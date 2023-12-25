Ersan Şen’den teröre karşı ortak bildiriye imza atmayan Özgür Özel’e sert sözler: Bu işin ortası yok!

CHPnin kirli terör geçmişi! Siyasi ayak HDP/DEM ile ortaklık Kemal Kılıçdaroğlu ile başladı Özgür Özel ile zirveye çıktı: Parti tarihinde kara bir leke

Türkiye teröre karşı tek yürek olurken CHP ise terör örgütü HDP/DEM ile aynı safta yer aldı. TBMM'de AK Parti , MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, PKK'ya karşı ortak bildiri yayımlarken CHP ve DEM bildiriye imza atmadı.

Şen, "O zaman bu milleti yanında yönrende bulamazsın kimseyi de kendine benzetemezsin" dedi.

Ersan Şen şu ifadeleri kullandı:

Biz öncelikle birlik beraberlik mesajı vereceğiz. CHP'nin en büyük hatası… Kardeşim sen TBMM'de o sadece AK Parti'nin bildirisi metni değil birlik beraberlik mesajını koy sonra istediğin gibi eleştir. Ama sen şunu yapamazsın selamı verdim onu verdim bunu yaptım ziyarete gittim şehit cenazesinden çıktım güle oynaya oraya toplantıya iştirak ettim dersen bu milleti yanında yönrende bulamazsın kimseyi de kendine benzetemezsin.

BU İŞİN ORTASI YOK: YA ÜLKENİN BİRLİĞİNDEN YANASIN YA DA MİLLETE SAVAŞ AÇIYORSUN

Ya ülkenin birliğinin yanındasın ya da bu bayrağa bu cumhuriyete bu millete savaş açıyorsun. Bunun ortası yok.

DEM'E DE SALLADI

Hangi siyasi partiden olursanız olun. 'az eşit az demokrasi' bırak bunları. Bak hodri meydan çekiyorum. Yüreğin yetiyorsa Meclis'te söyle ne istiyorsun senin sorunun ne ne istiyorsunuz. Bırakın güzelleme yapmayı bunlara karnımız tok. Açık açık konuşun barış dediğiniz nedir. Silahlarını bırakıp teslim olacaklar bunun alternatifi yok. Bu ülkenin 81 vilayeti var farklı olan ne. Bu ülkenin bölünmesini istiyorsan üniter yapıdan vaz geçelim diyorsan onu da bilelim o zaman anlayacağınız dilden konuşalım. Geçin bunları senin Tekirdağlıdan Trabzonludan farklı kılan ne kardeşim. Ekmeği daha pahalıya mı alıyorsun. Başka vilayetin vatandaşları el üstünde tutuluyor da sen eziliyor musun bana bunu anlat bunu bileyim. Ne istiyorsanız gelin milletin Meclisi'nde söyleyin."