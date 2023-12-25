Son dakika: Türk SİHA’ları terör sevicilerin aklını aldı! Basın toplantısında bombardıman sesini duyunca çil yavrusu gibi dağıldılar

Türkiye'nin yüreğini yakan şehit haberlerini Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem Irak hem de Suriye'deki terör hedeflerini savaş uçaklarıyla bombalaması izledi. Jetlerin hava saldırılarında onlarca terörist öldürüldü, birçok terör tesisi de yok edildi.