Son dakika: Türk SİHA’ları terör sevicilerin aklını aldı! Basın toplantısında bombardıman sesini duyunca çil yavrusu gibi dağıldılar

Türk ordusunun Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Harekatı'nda, terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 12 asker şehit oldu.
Türk ordusunun Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Harekatı'nda, terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 12 asker şehit oldu.
Türkiye'nin yüreğini yakan şehit haberlerini Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem Irak hem de Suriye'deki terör hedeflerini savaş uçaklarıyla bombalaması izledi. Jetlerin hava saldırılarında onlarca terörist öldürüldü, birçok terör tesisi de yok edildi.
SİHA'LAR TEK TEK VURDU!
Türk ordusu Mardin Nusaybin karşısındaki Kamışlı'da bugün terör hedeflerini silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile vurdu. SİHA'ların ateşlediği füzeler birçok terör hedefinden gökyüzüne siyah dumanların yükselmesine neden oldu.
Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin desteklediği YPG/PKK terör örgütü yandaşları ise, bugün Türkiye'nin hava harekatlarını kınamaya hazırlanıyordu.
AÇIKLAMAYI TAMAMLAYAMADILAR
Kamışlı'da bir araya gelen terör örgütü destekçilerinin basın açıklaması, Türk SİHA'larının bombardımanıyla yarıda kaldı.
Drone sesinin duyulmasıyla teröristlerin kaçıştığı gözlenirken, üç kez denenen basın açıklaması SİHA'lar sayesinde tamamlanamadı.