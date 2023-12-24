AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik’in babası Hacı Yaşar Çelik hayatını kaybetti





Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in babası Hacı Yaşar Çelik, bu sabah hayatı kaybetti. Çelik babasının vefat haberini sosyal medya hesabından, "Asırlık çınar, binbir zahmetle, meşakkatle bizleri hayata hazırlayan babam Hacı Yaşar Çelik bu sabah emanetini teslim etti. Sen iyi bir mümin, iyi bir babaydın. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Mekanın cennet olsun. Cennetinde buluştursun" sözleriyle paylaştı.