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Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in doğum gününü kutladı

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i doğum günü dolayısıyla kutladı. Erdoğan mesajında, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki 'iki devlet, tek millet' şiarına dayanan eşsiz kardeşlik ve dayanışma bağları, bugün olduğu gibi gelecekte de ilişkilerimize güçlü bir temel oluşturmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 24 Aralık 2023, 15:22 Güncelleme 24 Aralık 2023, 15:22
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in doğum gününü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i doğum günü dolayısıyla kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, gönderdiği mesajda kendisi ve Türk halkı adına Aliyev'in doğum gününü tebrik etti, sağlık ve mutluluk dolu uzun bir ömür diledi.

Erdoğan, Aliyev'in önderliğinde Azerbaycan'ın istikrarlı başarıları ve uluslararası ölçekte artan itibarından gurur duyduklarını belirttiği mesajında, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki 'iki devlet, tek millet' şiarına dayanan eşsiz kardeşlik ve dayanışma bağları, bugün olduğu gibi gelecekte de ilişkilerimize güçlü bir temel oluşturmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

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