Ümraniye’de korku dolu anlar! Eşiyle kavga etti evi ateşe verdi

Ümraniye'de madde bağımlısı olduğu ileri sürülen S.G., eşiyle kavga etti.

Yangın, saat 12.00 sıralarında, Huzur Mahallesi, Arif Sokak'taki bir gecekonduda çıktı. İddiaya göre; madde bağımlısı S.G., bilinmeye bir nedenle eşiyle kavga etti.

KENDİ BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

Sesleri duyan komşuları, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etmek istedi. Bunun üzerine S.G., bıçağı boğazına dayadı.

Polisin ikna çalışmaları sırasında şüpheli S.G., yaşadığı gecekondu evi ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yan binaya sıçramadan söndürülürken, gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Şüpheli S.G., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Şüphelinin kardeşi M.G. "Sancaktepe'de oturuyorum. Telefon geldi, ailesini rehin mi almış ne, öyle söylediler. Abim Serkan. Sonra da evi yakmış. Şu an evde kimse yok" diye konuştu.