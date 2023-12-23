ABD Dışişleri Bakanlığı’nın eski danışmanı Vali Reza Nasr’dan itiraf gibi açıklama: YPG/PKK’da teröristlerden çok ABD’li askerler var

Türkiye şehitlerine ağlarken ABD'nin PKK'ya yardımı bir kez daha gündem oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı eski danışmanlarından Vali Reza Nasr, PKK/YPG bünyesinde ABD'li askerlerin de olduğunu söyledi.
Türkiye şehitlerine ağlarken ABD'nin PKK'ya yardımı bir kez daha gündem oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı eski danışmanlarından Vali Reza Nasr, PKK/YPG bünyesinde ABD'li askerlerin de olduğunu söyledi.
Türkiye dün gece Irak'ın kuzeyinden gelen acı haberle yıkıldı. Irak'ın kuzeyinde PKK'lı hainler tarafından düzenlenen saldırıda 6 kahramanımız şehit oldu.
YPG/PKK'DA SURİYELİDEN ÇOK ABD'Lİ VAR
Türkiye şehitlerine ağlarken ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eski danışmanı Vali Reza Nasr, ABD-PKK ilişkisini gözler önüne seren bir açıklama yaptı.
Nasr, PKK/YPG bünyesinde teröristlerden çok ABD'li askerlerin olduğunu söyledi.
ABD'nin İsrail'e Gazze konusunda desteğinin devam ettiğini de söyleyen Nasr, "ABD'nin Gazze konusunda bir politikasının olmadığını görüyoruz. Tek politikası, İsrail'in bu savaşı istediği gibi yürütmesine izin vermek" ifadelerini kullandı.
ABD'DEN PKK/YPG'YE 156 MİLYON DOLAR
Beyaz Saray'a gönderilen 2024 savunma bütçesinde ağırlıklı olarak PKK/YPG'nin faydalandığı, Suriye'ye ayrılan fon, 2023'e kıyasla 9 milyon dolar azaltılarak 2024 yılı için 156 milyon dolar olarak belirlendi.
Geçen yıl 322 milyon dolar tahsis edilen Irak bölümüne ise bu yıl 242 milyon dolar ayrıldı.
DEAŞ'a karşı Irak ve Suriye'de mücadele fonu kapsamında 2024 mali yılı için toplam 398 milyon dolar tahsis edildi.
Söz konusu savunma bütçesinde bu fonun, ABD'nin "Suriye Demokratik Güçleri (SDG)" adıyla andığı PKK/YPG'ye "DEAŞ'la mücadele ve DEAŞ'lı tutukluları belli hapishanelerde tutması" gibi sebeplerle tahsis edildiği belirtildi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasının ardından savunma bütçesinin yasalaşması bekleniyor.
PKK'LI TERÖRİSTLER TSK'YA KARŞI ABD YAPIMI SİLAHLARI KULLANIYOR
Örgüte yakın sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir videoda, bir mağarayı sığınak olarak kullanan teröristlerden 9 kişilik bir grubun TSK'ya saldırı öncesi hazırlıkları gösterildi.
Irak'ın kuzeyindeki TSK varlığını hedef aldıklarını söyleyen gruptakilerden çoğunun elinde ABD yapımı M16 ve M4 gibi hafif piyade tüfekleri ile termal dürbünler olduğu görüldü.
ABD, Suriye'de DEAŞ'la mücadele altında 2015 yılından itibaren giderek artan şekilde örgütün Suriye uzantısına yoğun silah ve mühimmat transfer etmeye devam etti.
Amerikan yönetimi, Türkiye'nin sert tepkileri karşısında silah, ekipman ve mühimmatın Türkiye'ye karşı kullanılmayacağı, Suriye'den çıkmayacağı ve PKK/KCK unsurlarına geçmesine izin vermeyeceği teminatını yinelemişti.
Türkiye ise YPG'nin PKK'yla organik bir bütün olduğu ve silahların dolaşımının kontrol altında tutulacağının sözünün gerçekçi olmadığı konusunda uyarmaya devam etmişti.
ABD, terör örgütü PKK/YPG'ye askeri yardımlarını istikrarlı şekilde sürdürüyor.