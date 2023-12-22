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CHP'li Recep Gürkan hakkında korkunç suçlama! 47 yıl hapsi istendi

Edirne’deki şantaj ve darp davasında savcılık mütalaasını verdi. Başkan Gürkan’ın “nitelikli cinsel saldırı suçuna azmettirme” de dahil 3 suçtan 47 yıla kadar hapsi istendi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 08:09 Güncelleme 22 Aralık 2023, 08:09
CHP’li Recep Gürkan hakkında korkunç suçlama! 47 yıl hapsi istendi

Edirne'de oturan ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak' suçundan tutuklanan Şükrü Benli, iddiaya göre; tahliyesinin ardından Bulgaristan'da kaçırılarak alıkoyuldu.

Daha sonra kurtulan Benli, 2 yıl önce azmettiricinin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.

Soruşturma kapsamında O.K., Ş.G. ve S.A. tutuklanırken, S.Y.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Başkan Gürkan ise 75 bin TL kefaletle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kendi kişisel verileri de paylaşıldığı için müşteki- şüpheli olan Gürkan hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma', 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

GÖRÜNTÜLERLE TEHDİT ETMİŞ
Toplam 6 sanıklı davanın dün görülen 16'ncı duruşmasına, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile tutuksuz sanıklar katılmadı. Avukatların yer aldığı duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Şükrü Benli'nin, Başkan Gürkan'ı elindeki görüntüleri başkasına vermekle tehdit ettiği, videoyu ulusal basına vermemek karşılığında para talebinde bulunduğunun tanık beyanları ile sabit olduğunu belirtti.

ZORLA ARACA BİNDİRİLMİŞ
Mütalaada, Gürkan'ın, Benli'nin elinde bulunan şantaja konu görüntülerin elde edilmesi ve yayınlanmaması ve kendisi hakkında yazı yazmaması için azmettirdiği sanık S.Y.'nin Bulgaristan'da Benli ile irtibat kurarak, sanıklar M.T., O.K., S.A. ile silahtan sayılan eter maddesi kullanılarak zorla araca bindirildiği kaydedildi.

ZORLA EVDE TUTULDU, ELEKTRİK VERİLDİ...
Mütalaada, Benli'nin kaçırılıp zorla bir evde tutulduğu, elektrik verildiği, darbedildiği, elbiselerinin çıkarılarak, kadın elbisesi giydirildiği, nitelikli cinsel saldırıda bulunulduğu, cep telefonu ve 3 bin euro parasına el konulup verilmediği belirtilerek, "Recep Gürkan'ın asıl amacının Şükrü Benli'nin elinde bulunan şantaja konu görüntülerin elde edilmesi ve yayınlanmaması ile konu hakkında yazı yazılmamasını sağlamak olduğu, hedeflenen amacın gerçekleştirilebilmesi için zor kullanılacağının öngörüldüğü ve kabul edildiği, özetle hukuka aykırı fillere ilişkin azmettirici sıfatının olduğu, hedef ve amaç dikkate alındığında hürriyetinden yoksun kılma ve yağma suçlarından azmettiren sıfatı ile sorumlu olduğu, kaçırma eleminden sonra gerçekleştirilen cinsel saldırı eylemi açısından ise kast yönünden de Recep Gürkan'ın azmettiren sıfatının bulunduğu" denildi. Mütalaada, Belediye Başkanı Gürkan'ın 'nitelikli cinsel saldırı suçuna azmettirmekten' en az 18 yıl, 'nitelikli yağma suçuna azmettirmekten' 10 yıldan 15 yıla ve 'nitelikli hürriyetinden yoksun kılma suçuna azmettirmekten' ise 4 yıldan 14 yıla olmak üzere toplamda 32 yıldan 47 yıla kadar hapsi istendi. Duruşma, 25 Nisan 2024'e ertelendi.

HER ŞEY BU GÖRÜNTÜ ÇEKİLİNCE BAŞLADI
Kaçırılarak işkence gördüğünü ileri sürerek şikayetçi olan Şükrü Benli, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir barda 'darbenin şerefine kadeh kaldırdığı" ileri sürülen görüntüleri çeken kişiydi.

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