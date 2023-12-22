CHP’li Recep Gürkan hakkında korkunç suçlama! 47 yıl hapsi istendi

ZORLA ARACA BİNDİRİLMİŞ Mütalaada, Gürkan'ın, Benli'nin elinde bulunan şantaja konu görüntülerin elde edilmesi ve yayınlanmaması ve kendisi hakkında yazı yazmaması için azmettirdiği sanık S.Y.'nin Bulgaristan 'da Benli ile irtibat kurarak, sanıklar M.T., O.K., S.A. ile silahtan sayılan eter maddesi kullanılarak zorla araca bindirildiği kaydedildi.

ZORLA EVDE TUTULDU, ELEKTRİK VERİLDİ...

Mütalaada, Benli'nin kaçırılıp zorla bir evde tutulduğu, elektrik verildiği, darbedildiği, elbiselerinin çıkarılarak, kadın elbisesi giydirildiği, nitelikli cinsel saldırıda bulunulduğu, cep telefonu ve 3 bin euro parasına el konulup verilmediği belirtilerek, "Recep Gürkan'ın asıl amacının Şükrü Benli'nin elinde bulunan şantaja konu görüntülerin elde edilmesi ve yayınlanmaması ile konu hakkında yazı yazılmamasını sağlamak olduğu, hedeflenen amacın gerçekleştirilebilmesi için zor kullanılacağının öngörüldüğü ve kabul edildiği, özetle hukuka aykırı fillere ilişkin azmettirici sıfatının olduğu, hedef ve amaç dikkate alındığında hürriyetinden yoksun kılma ve yağma suçlarından azmettiren sıfatı ile sorumlu olduğu, kaçırma eleminden sonra gerçekleştirilen cinsel saldırı eylemi açısından ise kast yönünden de Recep Gürkan'ın azmettiren sıfatının bulunduğu" denildi. Mütalaada, Belediye Başkanı Gürkan'ın 'nitelikli cinsel saldırı suçuna azmettirmekten' en az 18 yıl, 'nitelikli yağma suçuna azmettirmekten' 10 yıldan 15 yıla ve 'nitelikli hürriyetinden yoksun kılma suçuna azmettirmekten' ise 4 yıldan 14 yıla olmak üzere toplamda 32 yıldan 47 yıla kadar hapsi istendi. Duruşma, 25 Nisan 2024'e ertelendi.

HER ŞEY BU GÖRÜNTÜ ÇEKİLİNCE BAŞLADI

Kaçırılarak işkence gördüğünü ileri sürerek şikayetçi olan Şükrü Benli, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir barda 'darbenin şerefine kadeh kaldırdığı" ileri sürülen görüntüleri çeken kişiydi.