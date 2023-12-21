Ali Babacan CHP-İP kavgasına daldı! Hedefinde Meral Akşener var

ORTALIK KARIŞTI AKŞENER YAVAŞ İMAMOĞLU BİRBİRİNE GİRDİ İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'in her ilde aday çıkaracaklarını açıklamasının ardından yaşanan istifaların faturasını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'na keserek "Bu savaş ilanıdır. Kabul ediyorum" dedi.

Muhalefetin kavgasında her gün yeni bir cephe açılıyor. CHP - İYİ Parti kavgasına DEVA Partisi de dahil oldu.

Daha sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ismini masaya götürdüğü ve onların adaylığını kabul etmediğini hatırlatan Akşener,"Korkaklar" diyerek iki ismi hedef aldı.

İmamoğlu, "Bazı dostlar haddini aşıyor" diyerek Akşener'e yanıt verirken Mansur Yavaş ise "Korkak denmesi zoruma gidiyor. Akşener çok istiyorsa önümüzü açabilirdi" dedi.

ALİ BABACAN CHP'NİN KAYIĞINA BİNDİ AKŞENER'E YÜKLENDİ: GÜVEN OLUŞTURAMAZSINIZ

Genel seçimlere CHP listelerinden giren ve yüzde 1 bile katkı sağlamadan 15 Milletvekili kapan Ali Babacan İmamoğlu-Akşener kavgasına dahil oldu.

Babacan, "Dün masada oturanların birbirleriyle ilgili neler söylediklerini neler yaptıklarını büyük bir hicapla izliyoruz. Dün elini tuttuğunuza bugün 'düşman' derseniz, güveni oluşturamazsanız. Dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz, güveni oluşturamazsınız." diyerek Meral Akşener'e yüklendi.