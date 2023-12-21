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Ali Babacan CHP-İP kavgasına daldı! Hedefinde Meral Akşener var

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan İyi Parti ile CHP arasında yaşanan kavgaya dahil oldu. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a "korkaklar" diyen Akşener'i hedef alan Ali Babacan, "Dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz, güveni oluşturamazsınız." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 13:34 Güncelleme 21 Aralık 2023, 13:47
Ali Babacan CHP-İP kavgasına daldı! Hedefinde Meral Akşener var

Muhalefetin kavgasında her gün yeni bir cephe açılıyor. CHP-İYİ Parti kavgasına DEVA Partisi de dahil oldu.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in her ilde aday çıkaracaklarını açıklamasının ardından yaşanan istifaların faturasını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na keserek "Bu savaş ilanıdır. Kabul ediyorum" dedi.

Daha sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ismini masaya götürdüğü ve onların adaylığını kabul etmediğini hatırlatan Akşener,"Korkaklar" diyerek iki ismi hedef aldı.

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İmamoğlu, "Bazı dostlar haddini aşıyor" diyerek Akşener'e yanıt verirken Mansur Yavaş ise "Korkak denmesi zoruma gidiyor. Akşener çok istiyorsa önümüzü açabilirdi" dedi.

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ALİ BABACAN CHP'NİN KAYIĞINA BİNDİ AKŞENER'E YÜKLENDİ: GÜVEN OLUŞTURAMAZSINIZ
Genel seçimlere CHP listelerinden giren ve yüzde 1 bile katkı sağlamadan 15 Milletvekili kapan Ali Babacan İmamoğlu-Akşener kavgasına dahil oldu.

Babacan, "Dün masada oturanların birbirleriyle ilgili neler söylediklerini neler yaptıklarını büyük bir hicapla izliyoruz. Dün elini tuttuğunuza bugün 'düşman' derseniz, güveni oluşturamazsanız. Dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz, güveni oluşturamazsınız." diyerek Meral Akşener'e yüklendi.

Ali Babacan CHP-İP kavgasına daldı!

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