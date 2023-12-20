İYİ Parti’den istifa eden Mesut Özarslan PORTAŞ’ı resmen batırmış! Sayıştay raporunda çıktı! 28 Milyon 648 Bin TL zarar

PORTAŞ'ın sahte imzalar ve adrese teslim yapılan ihalelerle zarara uğratıldığını ortaya çıkaran AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı iftira atmakla suçlayıp istifa etmesini isteyen İYİ Parti li PORTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Özarslan 'ın PORTAŞ'ı soktuğu borç batağını Sayıştay raporları da doğruladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sayesinde PORTAŞ'ın başına geçen Özarslan, Akşener'in "CHP'ye savaş açıyorum" ifadelerini ardından istifa kararı alıp gemiyi ilk terk eden isim olması da dikkat çekti.

Sayıştay, Ankara Büyükşehir Belediyesi 'nin inşaat şirketi PORTAŞ 'ın 2022 yılı net zararını ortaya çıkardı. Denetçinin raporuna göre bu büyük zararın sebebi adrese teslim verilen ihaleler ve şirketin çok kötü yönetimi olduğu anlaşıldı.

Şeffaflık, liyakat, yetim hakkı, kul hakkı gibi vatandaşların yumuşak noktalarına dokunan ifadelerle seçimi kazanan ve 5 yıldır Ankara'yı algı oyunları ile yöneten CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, iş bilmezliği Sayıştay raporları ile gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. ANFA, BUGSAŞ gibi ABB iştiraki olan ve yıllardır vatandaşa hizmet eden iki büyük şirket Yavaş döneminde akıllara zarar borçlarla batağa sürüklendi. Her gün başka bir skandala imza atan Yavaş'ın atadığı İYİ Partili Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Özarslan'ın da PORTAŞ'ı batırdığı anlaşıldı. Yaptığı ihaleler, yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemesinden kaynaklı ödenen gecikme cezaları ve idari para cezaları gibi sebeplerle şirketin 28 Milyon 648 Bin TL zarar uğratıldığı görüldü.

5 yıldır Ankaralıları canından bezdiren ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın hizmet etmediği gibi ABB'ye ait şirketleri ya batırdığı ya da zarar ettirdiği ortaya çıktı.