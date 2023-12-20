İYİ Parti’den istifa eden Mesut Özarslan PORTAŞ’ı resmen batırmış! Sayıştay raporunda çıktı! 28 Milyon 648 Bin TL zarar

SAYIŞTAY RAPORUNDA BASİRETLİ BİR İŞ ADAMI GİBİ HAREKET EDİLMEDİĞİ GÖRÜLDÜ
Şirket bütçesini bile hazırlama tenezzülünde bulunulmadığı belirtilirken, serbest tüketici durumundaki şirketin elektrik enerjisi alımı da ihalesiz gerçekleştirmiş. Bu da yetmezmiş gibi şirket yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden dolayı yüksek miktarda gecikme cezası ve idari para cezası ödemek durumda bırakılmış. Söz konusu ödemeler yüzünden şirket bütçesine ekstra maliyet yüklenirken şirket büyük zarara sokulmuş. Zarara uğratılan PORTAŞ için söz konusu Sayıştay raporunda, "Şirketler, kar amacı ile kurulmuş olan ticari yapılar olup tüzel kişiliğe sahiptirler. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince kurulan şirketler, Kanun'un 16'ncı maddesine göre tacir niteliğini haiz olup, Kanun'un 18'inci maddesinin (2) numaralı fıkrası gereğince de ticarete ilişkin tüm faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmek zorundadırlar. Dolayısıyla şirket menfaatlerinin korunması zorunluluğu bulunmaktadır" ifadelerine yer verilmiş.
PORTAŞ'IN 2022 YILI NET ZARARI DUDAK UÇUKLATTI
Sadece vergi ve SGK borçlarına yüklenen faizler, ödenmeyen faturalar ve kiralardan dolayı 2 Milyon 359 Bin 813 TL zarara uğradığı görülen PORTAŞ'ın, 2022 yılı Sayıştay raporlarına bakıldığı zaman zararın daha da büyük olduğu görüldü. Sabah'ta yapılan habere göre, Yapılan inceleme sonunda şirketin 26 Milyon 288 bin 458 TL zarara uğratıldığı belirlendi.
Yavaş'ın PORTAŞ'ın bütçesine ekstra maliyet yüklediği gecikme cezaları ve idari para cezaları Sayıştay'ın 2022 raporunda şöyle sıralandı;
Elektrik ve Doğalgaz Faturalarının Son Ödeme Tarihinin Geçirilmesi: 2 Milyon 210 bin 827 TL
Sözleşmesinde Teknik Personel Bulundurma Şartı Öngörülen Bazı İşlerde Teknik Personel Bulundurulmaması: 123 Bin 550 TL
Sosyal Güvenlik Kurumuna Vadesi Geçtikten Sonra Prim Ödemesinde Bulunulması: 16 Bin 160 TL
PARTİDEN BÖYLE İSTİFA ETMİŞTİ
Sayıştay raporları ile PORTAŞ'ı 28 milyar TL zarar ettirdiği ortaya çıkan İYİ Partili PORTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Özarslan, Meral Akşener'in CHP'ye karşı 'savaş açıyorum' ifadelerinin ardından istifa ettiğini açıkladı.
Özarslan istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Kıymetli Dava Arkadaşlarım, 25 Ekim 2017'de Yüce Türk Milleti'ne umut olmak için ülkemizin her kesiminden milliyetçi ve demokrat arkadaşlarımızla bir araya gelerek Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendi önderliğinde çetin yolları aşarak büyük bir mücadele ile İYİ Parti'yi kurduk. İYİ Parti çatısı altında geçirdiğim süre boyunca; Kurucular Kurulu Üyeliği, Ankara Kurucu İl Başkanlığı, Genel İdare Kurulu Üyeliği, Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve daha birçok görevi üstlenmiş olmanın sorumluluğuyla partimizin yükselmesi, gelişmesi ve bürokraside aldığım görevlerde partimizi ve dava arkadaşlarımı layıkıyla temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım.
Birlikte gerçekleştirdiğimiz projeler, yürüttüğümüz kampanyalar, sarf ettiğimiz çaba, gösterdiğimiz özveri, samimiyet ve destekleri için Genel Başkanıma, İYİ Parti üyelerine, tüm teşkilatlarına, genç arkadaşlarıma ve Ankaralı hemşehrilerime teşekkürü borç bilirim.
"KUMPASLARA İLİŞKİN OLAYLARIN BU NOKTAYA NASIL EVRİLDİĞİNİ ANLAMADIM"
Medya üzerinden şahsım hakkında imâ edilen kumpaslara ilişkin olayların bu noktaya nasıl evrildiğini halâ anlamış değilim. Ancak kamuoyu bilsin ki; inandığım değerlere olan sadakatimle Genel Başkanımın talimatları haricinde kendi başıma her hangi bir görüşme ve hareket içerisinde olmadığımı beyan ederek, İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Aziz Türk Milleti'ne hizmet etme arzusunu muhafaza ederek, Cumhuriyet ve Atatürk ilkeleri ışığında vatanımızın birliği, dirliği ve refahı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim. Saygılarımla."