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İYİ Parti’den istifa eden Mesut Özarslan PORTAŞ'ı resmen batırmış! Sayıştay raporunda çıktı! 28 Milyon 648 Bin TL zarar

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan hezimetin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “müstakil” kararıyla birlikte başlayan CHP-İYİ Parti savaşı gündemdeki yerini koruyor. Meral Akşener’in dün “CHP’ye savaş açıyorum” sözlerinin ardından istifa eden PORTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Özarslan’ın şirketi uğrattığı zarar dudak uçuklattı.

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 11:51 Güncelleme 20 Aralık 2023, 12:37
İYİ Parti’den istifa eden Mesut Özarslan PORTAŞ’ı resmen batırmış! Sayıştay raporunda çıktı! 28 Milyon 648 Bin TL zarar

Sayıştay, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin inşaat şirketi PORTAŞ'ın 2022 yılı net zararını ortaya çıkardı. Denetçinin raporuna göre bu büyük zararın sebebi adrese teslim verilen ihaleler ve şirketin çok kötü yönetimi olduğu anlaşıldı.

PORTAŞ'ın sahte imzalar ve adrese teslim yapılan ihalelerle zarara uğratıldığını ortaya çıkaran AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı iftira atmakla suçlayıp istifa etmesini isteyen İYİ Partili PORTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Özarslan'ın PORTAŞ'ı soktuğu borç batağını Sayıştay raporları da doğruladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sayesinde PORTAŞ'ın başına geçen Özarslan, Akşener'in "CHP'ye savaş açıyorum" ifadelerini ardından istifa kararı alıp gemiyi ilk terk eden isim olması da dikkat çekti.

Şeffaflık, liyakat, yetim hakkı, kul hakkı gibi vatandaşların yumuşak noktalarına dokunan ifadelerle seçimi kazanan ve 5 yıldır Ankara'yı algı oyunları ile yöneten CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, iş bilmezliği Sayıştay raporları ile gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. ANFA, BUGSAŞ gibi ABB iştiraki olan ve yıllardır vatandaşa hizmet eden iki büyük şirket Yavaş döneminde akıllara zarar borçlarla batağa sürüklendi. Her gün başka bir skandala imza atan Yavaş'ın atadığı İYİ Partili Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Özarslan'ın da PORTAŞ'ı batırdığı anlaşıldı. Yaptığı ihaleler, yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemesinden kaynaklı ödenen gecikme cezaları ve idari para cezaları gibi sebeplerle şirketin 28 Milyon 648 Bin TL zarar uğratıldığı görüldü.

5 yıldır Ankaralıları canından bezdiren ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın hizmet etmediği gibi ABB'ye ait şirketleri ya batırdığı ya da zarar ettirdiği ortaya çıktı.

YAVAŞ EKSİK EVRAKLARLA ADRESE TESLİM İHALE YAPMIŞ
CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, yaptığı liyakatsiz atamalar yüzünden şirketler ya batırıldı ya da borç batağına sokuldu. Yavaş'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sayesinde PORTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yaptığı Mesut Özarslan'ın PORTAŞ'ı da büyük zarara soktuğu görüldü. Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi üzerinden yapılan ihalede yaşanan skandalla gündeme gelen Özarslan'ın Sayıştay'ın 2022 raporuna göre adrese teslim yaptığı ihalelerde bile eksik tutanaklarla iş yapmış. Raporda belirtilen bulguda, "ihtiyaçların piyasa fiyat araştırması tutanağı düzenlenmeksizin doğrudan temin edilmesi" ifadesi kullanılmış. Söz konusu bulguya açıklama olarak, şirketin 2022 yılında doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirmiş olduğu alımların incelenmesi neticesinde ödemeye ilişkin evraklar arasında piyasa fiyat araştırması yapıldığını gösterir bir belge veya tutanağın yer almadığı tespit edilmiştir." vurgusu yapıldı.

SAYIŞTAY RAPORUNDA BASİRETLİ BİR İŞ ADAMI GİBİ HAREKET EDİLMEDİĞİ GÖRÜLDÜ
Şirket bütçesini bile hazırlama tenezzülünde bulunulmadığı belirtilirken, serbest tüketici durumundaki şirketin elektrik enerjisi alımı da ihalesiz gerçekleştirmiş. Bu da yetmezmiş gibi şirket yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden dolayı yüksek miktarda gecikme cezası ve idari para cezası ödemek durumda bırakılmış. Söz konusu ödemeler yüzünden şirket bütçesine ekstra maliyet yüklenirken şirket büyük zarara sokulmuş. Zarara uğratılan PORTAŞ için söz konusu Sayıştay raporunda, "Şirketler, kar amacı ile kurulmuş olan ticari yapılar olup tüzel kişiliğe sahiptirler. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince kurulan şirketler, Kanun'un 16'ncı maddesine göre tacir niteliğini haiz olup, Kanun'un 18'inci maddesinin (2) numaralı fıkrası gereğince de ticarete ilişkin tüm faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmek zorundadırlar. Dolayısıyla şirket menfaatlerinin korunması zorunluluğu bulunmaktadır" ifadelerine yer verilmiş.

PORTAŞ'IN 2022 YILI NET ZARARI DUDAK UÇUKLATTI
Sadece vergi ve SGK borçlarına yüklenen faizler, ödenmeyen faturalar ve kiralardan dolayı 2 Milyon 359 Bin 813 TL zarara uğradığı görülen PORTAŞ'ın, 2022 yılı Sayıştay raporlarına bakıldığı zaman zararın daha da büyük olduğu görüldü. Sabah'ta yapılan habere göre, Yapılan inceleme sonunda şirketin 26 Milyon 288 bin 458 TL zarara uğratıldığı belirlendi.

Yavaş'ın PORTAŞ'ın bütçesine ekstra maliyet yüklediği gecikme cezaları ve idari para cezaları Sayıştay'ın 2022 raporunda şöyle sıralandı;

Elektrik ve Doğalgaz Faturalarının Son Ödeme Tarihinin Geçirilmesi: 2 Milyon 210 bin 827 TL

Sözleşmesinde Teknik Personel Bulundurma Şartı Öngörülen Bazı İşlerde Teknik Personel Bulundurulmaması: 123 Bin 550 TL

Sosyal Güvenlik Kurumuna Vadesi Geçtikten Sonra Prim Ödemesinde Bulunulması: 16 Bin 160 TL

PARTİDEN BÖYLE İSTİFA ETMİŞTİ
Sayıştay raporları ile PORTAŞ'ı 28 milyar TL zarar ettirdiği ortaya çıkan İYİ Partili PORTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Özarslan, Meral Akşener'in CHP'ye karşı 'savaş açıyorum' ifadelerinin ardından istifa ettiğini açıkladı.

Özarslan istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli Dava Arkadaşlarım, 25 Ekim 2017'de Yüce Türk Milleti'ne umut olmak için ülkemizin her kesiminden milliyetçi ve demokrat arkadaşlarımızla bir araya gelerek Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendi önderliğinde çetin yolları aşarak büyük bir mücadele ile İYİ Parti'yi kurduk. İYİ Parti çatısı altında geçirdiğim süre boyunca; Kurucular Kurulu Üyeliği, Ankara Kurucu İl Başkanlığı, Genel İdare Kurulu Üyeliği, Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve daha birçok görevi üstlenmiş olmanın sorumluluğuyla partimizin yükselmesi, gelişmesi ve bürokraside aldığım görevlerde partimizi ve dava arkadaşlarımı layıkıyla temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım.

Birlikte gerçekleştirdiğimiz projeler, yürüttüğümüz kampanyalar, sarf ettiğimiz çaba, gösterdiğimiz özveri, samimiyet ve destekleri için Genel Başkanıma, İYİ Parti üyelerine, tüm teşkilatlarına, genç arkadaşlarıma ve Ankaralı hemşehrilerime teşekkürü borç bilirim.

"KUMPASLARA İLİŞKİN OLAYLARIN BU NOKTAYA NASIL EVRİLDİĞİNİ ANLAMADIM"
Medya üzerinden şahsım hakkında imâ edilen kumpaslara ilişkin olayların bu noktaya nasıl evrildiğini halâ anlamış değilim. Ancak kamuoyu bilsin ki; inandığım değerlere olan sadakatimle Genel Başkanımın talimatları haricinde kendi başıma her hangi bir görüşme ve hareket içerisinde olmadığımı beyan ederek, İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Aziz Türk Milleti'ne hizmet etme arzusunu muhafaza ederek, Cumhuriyet ve Atatürk ilkeleri ışığında vatanımızın birliği, dirliği ve refahı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim. Saygılarımla."

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