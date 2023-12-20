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5 liralık madeni para yalanı patladı! CHP yandaşlarının "Atatürk" algısı boşa çıktı

CHP yandaşlarının Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için basılarak tedavüle giren 5 lira üzerinden giriştiği "Atatürk" algısı boşa çıktı. Atatürk'ün yüzünün değiştirildiği iddia edilerek algıya girişen CHP yandaşları Darphaneden yapılan açıklama ile patladı. Açıklamada, "Kamuoyunu yanıltmak amacıyla kasıtlı olarak para üzerindeki Atatürk rölyefi ile oynanarak algı çalışmaları ve dezenformasyon yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 12:10 Güncelleme 20 Aralık 2023, 12:52
5 liralık madeni para yalanı patladı! CHP yandaşlarının Atatürk algısı boşa çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi yandaşlarının Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için basılan madeni 5 liralar üzerinden giriştiği algı operasyonu patladı.

Sosyal medyada Tekel Bayiler Platformu Başkanı olduğunu iddia eden Özgür Aybaş, "Yeni çıkan 5 TL de ki Resim sizce Atatürk'e benziyor mu?" ifadeleriyle üzerinde oynanmış para görselleri paylaştı.

Aybaş'ın iddialarını CHP yandaşı Halk TV Sözcü, T24 gibi yayın organları "Atatürk'e saygısızlık yapıldı" algısıyla köpürttü.


t24


Sözcü


Halk TV

DARPHANEDEN YALANLAMA: ATATÜRK RÖLYEFİ İLE OYNANARAK ALGI ÇALIŞMASI YAPILDI!
Darphane yetkilileri iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "5 liralık hatıra paralardaki Atatürk rölyefinin benzemediği"ne ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Kamuoyunu yanıltmak amacıyla kasıtlı olarak para üzerindeki Atatürk rölyefi ile oynanarak algı çalışmaları ve dezenformasyon yapılmaktadır. İddia ve yorumlar tamamen asılsız olup paylaşılan resim gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

PARALARIN GERÇEK GÖRÜNTÜSÜ
Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için basılan ve dolaşıma giren 5 liralık hatıra paralar Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde görüntülendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Cumhuriyet'in 100. Yılı Anısına 5 TL Değerindeki Madeni Hatıra Paraların Çıkarılmasına İlişkin Tebliğ"e göre, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce özellikleri belirlenen 5 liralık madeni hatıra paralar 100 milyonla sınırlı olmak kaydıyla basılarak tedavüle sokuldu.

Çapı 28,15 milimetre, kalınlığı 1,70 milimetre, ağırlığı ise 8,25 gram olarak belirlenen paraların ön yüz desenine, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.

Ön yüzde halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldıza, ortada "Türkiye Yüzyılı" logosuna yer verildi. Logonun solunda 5 rakamı, altta "Türk lirası" yazısı ve yazının altında "2023" ibaresi bulunuyor.

Arka yüz deseninde ise Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi, altta Cumhuriyet'in 100. yılı logosu ve çevrede "Türkiye Cumhuriyeti" yazısı yer alıyor.

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