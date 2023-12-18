Son dakika: Bursa’da cezaevi aracına bombalı saldırı davasında flaş karar: 3 sanığa müebbet! Duruşma sırasında terör sloganı!

DOSYASI AYRILAN SANIK, TANIK OLARAK DİNLENDİ Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Seda Baykan, Dilek Arsu ve Mehmet Mustafa Uzkar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Sanık avukatlarının talebi üzerine, dosyası davadan ayrılan Cebrail Gündoğdu da duruşmaya tanık olarak, tutuklu bulunduğu, Ankara Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile bağlandı. Gündoğdu ifadesinde "Bu dosyayla alakam yoktur. Ayrıca Bursa'ya hiç gelmedim. Mustafa Uzkar'ı 2015 senesinden beri tanıyorum. Muğla Akyaka'da, küçük çaplı işportacılık yaptığım sırada, satış yaparken tanıştık. Öyle bir tanışıklığımız oldu. 2019'da ameliyat olmuştu. Bir böbreğini vermişti. Geçmiş olsuna da gitmiştim. Alevi ve solcu olduğu için samimiyet kurdum. Edremit'teki evine de hasta olduğu için ziyarete gittim. Dilek, aşiretten akrabam olur. Annem-babam aynı köylüdür. Aşiret bağımız vardır. Kan bağından daha yakınızdır. Annelerimiz tanışıktır. Son yıllarda görüşmedim. En son 2022 Temmuz ayında görüşmüştük. Seda Baykan ile de dosyada birleştirme olduğu için tanışıklığımız olmuştur. Ben kimlik saklamadım. Bu söyledikleriniz bir somutluğa dayanmıyor " dedi.

SLOGAN ATILINCA MAHKEME BAŞKANI SEGBİS BAĞLANTISINI KESTİRDİ

Tutuklu sanıklar haklarındaki suçlamaları reddederken, mahkeme heyeti kararı açıklayacağı sırada Dilek Arsu ve Seda Baykan "Yaşasın partimiz MLKP" sloganı attı. Arsu ve Baykan slogan attığı sırada, mahkeme başkanının talimatıyla SEBGİS bağlantısı kesildi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 3 tutuklu sanığa, infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in şehit olmasına ilişkin, 'tasarlayarak kamu görevlisini kasten öldürme' ve 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 19 kişinin yaralanmasına ilişkin, 'tasarlayarak kamu görevlisini kasten yaralama' suçundan 19 kez ayrı ayrı 15'er yıl olmak üzere, 'tehlikeli madde bulundurma ve taşıma', 'nitelikli kasten öldürme', 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'terör' suçlarından toplamda ayrı ayrı 363'er yıl hapis cezası verdi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Mudanya Yolu Sanayi Caddesi'nde, Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na giden infaz koruma memurlarını taşıyan 16 GJ 868 plakalı otobüsün geçişi sırasında patlama oldu.

Hain saldırıda otobüsteki infaz koruma memurlarından Cengiz Yiğit (36) şehit oldu.

Saldırıda yaralananlara Bursa Şehir, Çekirge ve Gemlik Devlet Hastanesi'nde müdahale edildi.

EYP ELEKTRİK DİREĞİNİN YANINA YERLEŞTİRİLMİŞ

Saldırının hemen ardından konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, elektrik direğinin yanına yerleştirilen EYP'nin servis otobüsünün geçişi sırasında infilak ettirildiğini değerlendirdiklerini belirterek, "Bugün saat 07.40 gibi elim bir saldırı yaşadık. Ceza infaz koruma memurlarımızı taşıyan cezaevi aracımız buradan geçerken ileride sizlerin de gördüğü elektrik direğinin dibine el yapımı patlayıcı EYP dediğimiz bir patlayıcı döşenmiş. Uzaktan kumandayla yönetildiğini değerlendirdiğimiz bir patlayıcı." demişti.

TERÖRİSTLERİ SAKLAYANLAR CHP'Lİ ÇIKTI

Bursa Osmangazi'de 20 Nisan 2022'de Ceza İnfaz Kurumu personelini taşıyan servis aracına yönelik bombalı saldırının faillerinden MLKP/FESK mensupları Seda BAYKAN, Dilek ARSU ve anılan örgüt mensuplarıyla birlikte hareket eden Mehmet Mustafa UZKAR İzmir Dikili'de 17 Eylül 2022'de yakalandı. Arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan firari örgüt mensubu Cebrail GÜNDOĞDU ise 22 Ekim 2022'de İzmir Menemen'de yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Terör örgütü mensuplarının saklanmasına yardım eden 8 kişiye yöenlik 22 Ekim'de düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Rana İzdeş ve Tuğba Erol'un CHP'li olduğu ortaya çıktı.

İşte teröristleri saklayanlar ve bağlantıları:

RANA İZDEŞ

2014 yılı Ocak-Şubat-Mart aylarında Balıkesir/Ayvalık Belediye Belediyesi tarafından sigorta primi yatırıldı.

Balıkesir/Ayvalık Belediyesi iştiraklerinden Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.'ye ait Park Kafe'nin işletmeciliğini yaptı.

Alınan ifadesinde CHP(CUMHURİYET HALK PARTİSİ) Ayvalık İlçe Teşkilatı üyeliğinin bulunduğunu belirtti.

Aynı işletmede çalışan Tuğba EROL isimli şahısla birlikte, MLKP/FESK mensubu Cebrail GÜNDOĞDU'nun aktarımına/barınmasına yardım etti.

Evinde yapılan aramalarda bulunan laptopta MLKP terör örgütü -sözde- Eş Başkanı Başak Şahin DUMAN'ın parmak izine rastlandı.



Rana İzdeş

BERÇEM GÜNEŞ (K) BAŞAK ŞAHİN DUMAN

Örgüt yapılanmalarınca düzenlenen birçok eylemde/etkinlikte gözaltına alındı.

'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranıyor.

Almanya/Köln'den Hırvatistan/Zagreb'e geldiğinde yapılan kontrollerde uluslararası düzeyde arandığının tespit edilmesi üzerine tutuklanması üzerine Hırvat basınında Türkiye aleyhine haberler yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde KIRMIZI kategoride yer alıyor.