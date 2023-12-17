Son dakika: MİT’ten nokta operasyon! PKK’nın sözde sorumlusu Şirvan Hasan etkisiz hale getirildi

RONİ VELAT KOD ŞİRVAN HASAN KİMDİR?

Roni Velat Kod Şirvan HASAN, 1997 yılında örgüte Suriye'den katıldı. Irak/Kandil alanındaki faaliyetlerinin ardından Türkiye'ye geçiş yaptı. 2010 yılında PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Gruplarını takviye amaçlı olarak Tunceli'den Karadeniz bölgesine geçti. Giresun ve ardından Sivas kırsalında faaliyet gösterdi.

2011 yılında Tokat kırsalında faaliyet gösterdi. 26 Haziran 2012'de Trabzon/Düzköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na el yapımı patlayıcı ile düzenlenen ve üç askerimizin yaralandığı eylemde yer aldı.

2013 yılına kadar Tunceli kırsalında faaliyet gösteren Roni Velat Kod Şirvan HASAN, 2013'ün sonunda Suriye alanına geçmesi akabinde örgüt içerisinde özellikle Deyr Ez Zor bölgesinde önemli görevler üstlendi. 2020 yılında Deyr Ez Zor Sahası Güvenlik ve İstihbarat sözde Sorumlusu, 2021'de Deyr Ez Zor Sahası sözde Sorumlu Yardımcısı oldu. 2023 yılında da Deyr Ez Zor sözde Saha Sorumlusu olarak görevlendirildi. MİT'TEN PKK'YA ÜST ÜSTE DARBE

MİT, geçtiğimiz günlerde de Türkiye'deki büyük şehirlerde kundaklama eylemleri yapılması amacıyla çalışma yürüten PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı, intikal halindeyken etkisiz hale getirdi. MİT'ten SİHA ile nokta operasyon! Kadın Gençlik Topluluğu (KJCK)'nun 18 üyesinden biri olan sözde sorumlulardan Sebahat Ormanlı'nın Kuzey Irak'ta faaliyet gösterdiği tespit edildi.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE EYLEM TALİMATI VERİYORDU Mizgin Guyi kod adlı Sebahat Ormanlı, Türkiye'de orman yangınları çıkarılması ile şehirlerde kundaklama faaliyetleri yürütülmesi amacıyla Kadın Gençlik Topluluğu üyelerine talimatlar veriyordu.