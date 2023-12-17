Son dakika: MİT’ten nokta operasyon! PKK’nın sözde sorumlusu Şirvan Hasan etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Şirvan Hasan'ı, Türkiye'ye yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Suriye Deyrizor'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
Son dakika haberleri... MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Şirvan Hasan'ı, Türkiye'ye yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Suriye Deyrizor'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT'İN YAKIN TAKİBİNDEYDİ
Şirvan HASAN, Türkiye'deki örgütsel faaliyetleri ile Suriye'deki mevcut pozisyonu kapsamında Millî İstihbarat Teşkilâtı'nın yakın takibindeydi.
Terörist HASAN, yürütülen hassas saha çalışmaları neticesinde 05 Aralık 2023'te, Türkiye'ye yaklaşık 230 km mesafedeki Deyr Ez Zor'da düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.
PKK/YPG tarafından Roni Velat Kod Şirvan HASAN için operasyondan iki gün sonra Deyr Ez Zor'da sözde askeri tören düzenlendi. Törene birçok PKK/YPG unsuru katıldı.
RONİ VELAT KOD ŞİRVAN HASAN KİMDİR?
Roni Velat Kod Şirvan HASAN, 1997 yılında örgüte Suriye'den katıldı. Irak/Kandil alanındaki faaliyetlerinin ardından Türkiye'ye geçiş yaptı. 2010 yılında PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Gruplarını takviye amaçlı olarak Tunceli'den Karadeniz bölgesine geçti. Giresun ve ardından Sivas kırsalında faaliyet gösterdi.
2011 yılında Tokat kırsalında faaliyet gösterdi. 26 Haziran 2012'de Trabzon/Düzköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na el yapımı patlayıcı ile düzenlenen ve üç askerimizin yaralandığı eylemde yer aldı.
2013 yılına kadar Tunceli kırsalında faaliyet gösteren Roni Velat Kod Şirvan HASAN, 2013'ün sonunda Suriye alanına geçmesi akabinde örgüt içerisinde özellikle Deyr Ez Zor bölgesinde önemli görevler üstlendi. 2020 yılında Deyr Ez Zor Sahası Güvenlik ve İstihbarat sözde Sorumlusu, 2021'de Deyr Ez Zor Sahası sözde Sorumlu Yardımcısı oldu. 2023 yılında da Deyr Ez Zor sözde Saha Sorumlusu olarak görevlendirildi.
MİT'TEN PKK'YA ÜST ÜSTE DARBE
MİT, geçtiğimiz günlerde de Türkiye'deki büyük şehirlerde kundaklama eylemleri yapılması amacıyla çalışma yürüten PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı, intikal halindeyken etkisiz hale getirdi.
Kadın Gençlik Topluluğu (KJCK)'nun 18 üyesinden biri olan sözde sorumlulardan Sebahat Ormanlı'nın Kuzey Irak'ta faaliyet gösterdiği tespit edildi.
BÜYÜK ŞEHİRLERDE EYLEM TALİMATI VERİYORDU
Mizgin Guyi kod adlı Sebahat Ormanlı, Türkiye'de orman yangınları çıkarılması ile şehirlerde kundaklama faaliyetleri yürütülmesi amacıyla Kadın Gençlik Topluluğu üyelerine talimatlar veriyordu.
MİT tarafından, "Terör Arananlar Listesi"nde Yeşil Kategori'de yer alan Sebahat Ormanlı'nın, etkisiz hale getirilmesine yönelik karar alındı.
MİZGİN GUYİ KOD SEBAHAT ORMANLI KİMDİR?
Mizgin Guyi kod Sebahat Ormanlı 2011 yılında Şırnak Silopi'de PKK/KCK Gençlik Yapılanması sözcülüğü yaptı. 2012 yılında ise örgütün kırsal kadrolara katıldı.
Irak'ın kuzeyine geçtikten sonra örgütün sözde cezaevi soruşturma komisyonlarında faaliyet yürüten Ormanlı Suriye'ye geçerek örgütün sözde kadın gençlik yapılanması sorumlusu oldu.
Mizgin Guyi kod Sebahat Ormanlı 2022 yılından itibaren Irak/Süleymaniye'de PKK/KCK Kadın Gençlik (KJCK) Üst Yapılanmasında sözde sorumlu olarak faaliyet yürüttü.
Türkiye'deki büyük şehirlere yönelik kundaklama eylemlerini organize eden Ormanlı'nın yeri MİT tarafından tespit edilerek Mart 2023'te SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirildi.