Son dakika: CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş park alanını kuruyemiş fabrikasına peşkeş çekti

"YAVAŞ KANUNSUZ BİR ŞEKİLDE GÖREVİNİ KÖTYÜYE KULLANARAK HALKIN HAKKINI PEŞKEŞ ÇEKTİ"

ABB Denetim Komisyonu Başkanı Nihat Yalçın, "'Kızılay'da yürüdüğüm zaman başım dik gezmek istiyorum', 'Benim için çalıyor ama çalışıyor demesinler bu bana yeter' gibi sözlerle Ankaralıları kandırıp oylarını alan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 5 yıldır yaptıkları halkı perişan etti.

2019 seçimleri öncesi Ankaralılara birçok vaatte bulunarak halkı kandıran ve daha sonra da algı operasyonları ve mağdur edebiyatı ile vatandaşı kandırmaya çalışan ABB Başkanı Mansur Yavaş, hiçte masum değil. Sayın Yavaş, ne yazık ki 5 yıldır yaptığı bütün ihalelerde usulsüzlükler yapmış. Denetim raporları ile de bunları tek tek tespit edip yargıya başvurumuzu yaptık.