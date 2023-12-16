Türkiye’nin ’Akademi Ödülleri’ sahiplerini buldu! İlim Yayma Vakfı 50. Yıl Özel Ödülü Aziz Sancar’a verildi

İLİM YAYMA VAKFI 50. YIL ÖZEL ÖDÜL SAHİBİ SANCAR KİMDİR? • Prof. Dr. Aziz Sancar 1946 yılında Mardin 'in Savur ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Savur ve Mardin'de tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitimini tamamladı. Savur'da iki yıl doktor olarak çalıştıktan sonra, Teksas Üniversitesi'nde doktorasını, Moleküler Biyoloji dalında, DNA onarımı üzerinde yaptı. Yale Üniversitesi'nde yine DNA onarımı dalında doçentlik tezini tamamladı. 1982 yılında UNC Chapel Hill'de Biyokimya ve Biyofizik alanlarında çalıştı. Burada DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve Biyolojik saat üzerinde çalıştı. 288 makale ve 33 kitap yayınladı. 1997 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Karolina Üniversitesi, Chapel Hill'de Biyokimya ve Biyofizik Bölümü'nde Sarah Graham Kenan Profesörü olarak görev yapmaktadır. ABD Ulusal Bilimler Akademisi'ne seçilen ilk ABD'li Türk olarak tanınır. Hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmıştır. ABD'de Ulusal Bilimler Akademisi ve Amerikan Sanat ve Bilimler Akademisi, Türk Bilimler Akademisi üyesidir. Vehbi Koç Vakfı'nda 2007 yılında ödül aldı. Chapel Hill'de eşi Gwen Sancar ile yaşıyor. Aziz ve Gwen Sancar, Carolina'daki Türk Evi'nin kurucuları arasında. Aziz Sancar'ın geliştirip ismini koyduğu "maxicell" tekniği ile buluşunu yapıp ismini koyduğu "excinuclease/excision nuclease" enzimi terimleri Oxford Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Sözlüğü'ne girmiştir.

SOSYAL BİLİM ÖDÜLÜ'NÜ ALAN PROF. DR. ZEKERİYYA KURŞUN KİMDİR? • Prof. Dr. Zekeriya Kurşun ilk ve orta öğrenimini Trabzon ve Rize'de tamamladı. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladıktan sonra, doktorasını aynı üniversitenin Yakınçağ Tarihi kürsüsünde yaptı. 1995 yılında Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı'nda Doçent, 2000 yılında da Profesör oldu. Marmara Üniversitesi'nde otuz yıldan fazla öğretim üyeliği; çeşitli kademelerde yöneticilik, enstitü müdürlükleri, bölüm başkanlıkları ve kurul üyeliklerinde bulunan Zekeriya Kurşun hocamız, akademik hayatına 2016 yılından beri Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde devam etmekte ve aynı fakültenin dekanlık görevini de sürdürmektedir. • Uzun yıllardır sürdürdüğü Yakınçağ Tarihi, Osmanlı Arap Coğrafyası, Ortadoğu ve Kuzey Afrika çalışmalarının bir ürünü olarak, özgün arşiv kaynaklarını kullanarak kaleme aldığı "Osmanlı Arapları, Hilafet, Siyaset ve Milliyet (1798-1918)" başlıklı kitabıyla ulusal ve uluslararası literatüre katkı vermesi ve çalıştığı alanı akademide kurumsallaştırmasından dolayı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun Sosyal Bilimler Ödülü'nü almaya layık görülmüştür.

PROF. DR. İLHAMİ GÜLÇİN KİMDİR?

• Prof. Dr. İlhami Gülçin ortaokul ve lise tahsilini Van Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nden 1993 yılında derece ile mezun oldu. 1997 yılında Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak atandı. Aynı kurumda 2002 yılında "Yardımcı Doçent", 2007 yılında "Doçent" ve 2012 yılında ise "Profesör" kadrosuna atandı. 29 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Bilimler Akademisi 57'nci Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, TÜBA Asli Üyesi olarak seçildi. Uluslararası birçok başarıya da imza atan hocamız Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde çalışmalarına devam etmektedir.



• Bazı doğal bileşenlerin antioksidan aktivitelerini etki mekanizmaları ile beraber ortaya koyan, bu bileşenlerin gıdaların üretim aşamasında kullanılan ve birçok yan etkileri bulunan sentetik antioksidanlardan daha etkili ve güvenli olduklarını ispatlayan, ayrıca çalışmalarında birçok hastalıkla bağlantılı metabolik enzimlere karşı inhibitör sentezi ve dizayn konularında katkılar sağlayan, gıda ve farmakoloji başta olmak üzere farklı sektörlerde geniş bir uygulama alanı bulan öncü çalışmalarından dolayı Prof. Dr. İlhami Gülçin Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimler Ödülü'nü almaya layık görülmüştür.





BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ PROF. DR. İBRAHİM AKDUMAN OLDU

İlim Yayma Vakfı 2023 Büyük Ödülü'nün kime verildiğini Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Büyük Ödülü'nün nün sahibi İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. İbrahim Akduman oldu. Akduman'a ödülünü Başkan Erdoğan takdim etti.