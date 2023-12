Türkiye’nin ’Akademi Ödülleri’ sahiplerini buldu! İlim Yayma Vakfı 50. Yıl Özel Ödülü Aziz Sancar’a verildi

İLİM YAYMA VAKFI 50. YIL ÖZEL ÖDÜL SAHİBİ SANCAR KİMDİR? • Prof. Dr. Aziz Sancar 1946 yılında Mardin 'in Savur ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Savur ve Mardin'de tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitimini tamamladı. Savur'da iki yıl doktor olarak çalıştıktan sonra, Teksas Üniversitesi'nde doktorasını, Moleküler Biyoloji dalında, DNA onarımı üzerinde yaptı. Yale Üniversitesi'nde yine DNA onarımı dalında doçentlik tezini tamamladı. 1982 yılında UNC Chapel Hill'de Biyokimya ve Biyofizik alanlarında çalıştı. Burada DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve Biyolojik saat üzerinde çalıştı. 288 makale ve 33 kitap yayınladı. 1997 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Karolina Üniversitesi, Chapel Hill'de Biyokimya ve Biyofizik Bölümü'nde Sarah Graham Kenan Profesörü olarak görev yapmaktadır. ABD Ulusal Bilimler Akademisi'ne seçilen ilk ABD'li Türk olarak tanınır. Hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmıştır. ABD'de Ulusal Bilimler Akademisi ve Amerikan Sanat ve Bilimler Akademisi, Türk Bilimler Akademisi üyesidir. Vehbi Koç Vakfı'nda 2007 yılında ödül aldı. Chapel Hill'de eşi Gwen Sancar ile yaşıyor. Aziz ve Gwen Sancar, Carolina'daki Türk Evi'nin kurucuları arasında. Aziz Sancar'ın geliştirip ismini koyduğu "maxicell" tekniği ile buluşunu yapıp ismini koyduğu "excinuclease/excision nuclease" enzimi terimleri Oxford Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Sözlüğü'ne girmiştir.

PROF. DR. İBRAHİM AKDUMAN KİMDİR?

• Prof. Dr. İbrahim Akduman, 1963 yılında Konya'da doğdu. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Aynı bölümde 1998 yılında Profesör oldu. New Polytehnic University, King's College London, Goettingen University ve New Jersey Institute of Technology'de uzun süreli misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde Rektör Yardımcılığı, Dekanlık ve Bölüm Başkanlığı gibi idari görevler üstlendi. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nde profesör olarak çalışmalarına devam etmektedir. Geliştirmiş olduğu mikrodalga görüntüleme teknolojisi ve bu teknolojiyi kullanan cihazlarla ilgili 7 adet uluslararası patent almıştır. Ayrıca 3 adet patent başvurusu bulunmaktadır.



• Zararsız elektromagnetik dalgaları kullanarak meme kanserini 20'li yaşlardan itibaren tespit edebilen ve görüntüleyen SAFE (Tara ve Erken Bul) isimli görüntüleme cihazını geliştirmesinden dolayı Prof. Dr. İbrahim Akduman Büyük Ödülü almaya layık görülmüştür.