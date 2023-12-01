İnlerine girmeye devam! MSB duyurdu: 16 hedef imha edildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarıyla, bölücü terör örgütünce kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 16 hedefin imha edildiğini bildirdi. Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik ani hava harekâtlarımız devam ediyor! 🇹🇷#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/STujRTYo9i — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 1, 2023

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda hava harekatı icra edildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerinde terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 16 hedefin imha edildiği belirtildi. Harekatın, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halklara ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda düzenlendiği bildirildi.