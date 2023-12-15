Ümit Özdağ’dan katil İsrail’i destekleyen markalardan Starbucks’ta İsrail güzellemesi! Boykot edenlere hakaret etti: Asıl kahve döken salaklardır

DÜNYA ÇAPINDA BOYKOT EDİLİYOR Dünyanın her noktasında boykot edilen Starbucks, birçok ülke de tepki çekti. ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın Filistin ile dayanışma mesajı içeren bir paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle "Starbucks Workers United" adlı sendikasına dava açacağını açıklamasının ardından mağazalarının önünde kalabalık gruplar tarafından protesto ediliyor.





1992'DEN BU YANA EN UZUN KAYIP

Tüm bu yaşananların ardından İsrail soykırımına destek veren Starbucks 1992'den bu yana en uzun kayıp serisine sürüklendi.

Starbucks Corp'un son haftaları karmaşık bir süreçle geçti, çeşitli boykotlar, personel grevleri ve sönük bir tatil promosyonu, şirketin piyasa değerinde 10,98 milyar dolarlık bir düşüşe neden oldu.