Lüks tutkusu eşittir Gazze’ye kurşun! Louis Vuitton, Dior, Chanel, Hermes... Müslümanın parasıyla Müslüman soykırıma uğruyor | İsrail’in finans ağı

İSRAİL'E LOUİS VUİTTON YATIRIMI

Avrupa'nın en değerli şirketi halen LVMH. Piyasa değeri 420 milyar euroyu aşan şirketin kurucusu Bernard Arnault ise 200 milyar euroyu aşan servetiyle dünyanın en zengin insanı.



Louis Vuitton'un kurucusu Bernard Arnault'un aynı zamanda İsrail'e yönelik yatırımları da mevcut. Arnault İsrailli siber güvenlik firması Wiz'e milyonlarca dolarlık yatırım yaptı.



Louis Vuitton'ı mercek altına alalım;



Piyasa değeri: 421.4 milyar euro



2022 grup cirosu: 79.2 milyar euro



2022 net karı: 21.1 milyar euro



Net kar marjı: Yüzde 26.6