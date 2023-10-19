Lüks tutkusu eşittir Gazze’ye kurşun! Louis Vuitton, Dior, Chanel, Hermes... Müslümanın parasıyla Müslüman soykırıma uğruyor | İsrail’in finans ağı

Soykırımcı İsrail
, ABD'nin kesintisiz desteğinin gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor.
Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan El Ehli Baptist Hastanesi'ne vuracak kadar soykırımın dozunu artırdı.
Hastane katliamında aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.
Alçak saldırıda İsrail envanterinde yer alan ABD yapımı 1 tonluk MK-84 patlayıcısının kullandığı değerlendiriliyor.
ŞEYTANIN AVUKATI ABD! SOYKIRIMCI İSRAİL'İ KESİNTİSİZ DESTEK
Uluslararası kamuoyu İsrail'i kınamaktan öteye gitmeyen cılız tepkiler gösterirken ABD şeytanın avukatlığına soyundu.
Hastane katliamı sonrası ABD Başkanı Joe Biden Tel Aviv'e gitti, İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile sarmaş dolaş pozlar verdi. Biden, hastane saldırısının Tel Aviv'in yapmadığını söyleyerek soykırımcı İsrail'i aklamaya çalıştı.
Filistin'de akan Müslüman kanına küresel şirketler de İsrail ordusuna destek vererek ortak oldu.
BURGER KING, MC DONALD'S, CARREFOUR...
Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunan Carrefour işgal ordusuna destek için yardım paketleri hazırladı. İşgalci İsrail ordusuna bir başka destek Burger King'ten geldi. Fast food şirketi, İsrail askerilerine yemek desteği sağladı.
Dünyanın en büyük fast-food zincirlerinden olan McDonald's'ın İsrail şubesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail askerlerine bedava ve indirimli yemek temin edileceklerini duyurdu.
SOYKIRIMA ÖN AYAK OLAN FİNANS KAYNAĞI: LÜKS TÜKETİM
Soykırımcı İsrail'in en önemli finans kaynaklarından biri de hiç şüphesiz lüks tüketim markaları. Hermes
, Louis Vuitton
, Prada, Dior ve birçok benzeri marka, Filistin'e ölüm kusan İsrail'e arka çıkıyor.
Privé Porter'ın kurucusu Michelle Berk, Filistinlilere destek veren dünyacü ünlü yıldızları eleştiriyor, Siyonist terörü aklamak için "Antisemitizmin ünlü kültüründe ana akım haline geldi"
diyerek kirli bir algı yapıyor.
KATLİAMCI İSRAİL ORDUSUNA BAĞIŞ TOPLUYOR
Berk İsrail ordusuna da gönüllü bağış topluyor. Resmi sosyal medya hesabını mercek altına aldığımız Privé Porter'ın kurucusu, profilinde İsrail ordusunu desteklediğini açıkça belirtiyor, katliamcı orduya destek topluyor.
Hermes'in dünyadaki bir numaralı satıcısı konumunda bulunan Privé Porter'ın pazar ağına dikkat çekmekte de fayda var.
Forbes ve Privé Porter'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiler ışığında en çok satış ABD ve Orta Doğu pazarına yapılıyor.
İsrail ordusunu körü körüne destekleyen Privé Porter'ın kurucusu Michelle Berk, en seçkin ve en çok beğenilen çantaları araştırıp bunları Orta Doğu'da bulunan müşterilerine premium fiyatlarla sattığını ifade ediyor.
ZENGİN ARAP AİLELER
Peki, Orta Doğu pazarındaki müşteriler kim? Hiç şüphesiz zengin Arap aileler... Arap burjuvasının kadınları Privé Porter'ın tedarikçisi olduğu Hermes marka çantaları kollarından düşürmüyor!
Üstelik bu marka Türkiye'de de sıklıkla tercih edilen, kabul gören bir marka.
Türkiye'de 50.181 TL'den satışa sunulan Hermes'in bir çanta modelinin stokları tükendi. Aynı markanın 28.020,00TL'den satışa sunduğu cüzdan ve ortalama 5 bin TL fiyatı bulunan parfümleri de talep görüyor.
MÜSLÜMAN PARASIYLA MÜSLÜMANI KATLEDİYORLAR
Burger King, Mc Donald's ve Carrefour, İsrail'i destekleyen uluslarası şirketlerin sadece görünen yüzü. Esas mesele İsrail'in lüks tüketim tutkusunun tezahürü olan markalar üzerinden elde ettiği devasa kaynak.
Hermes çanta takıp Louis Vuitton, Prada, Dior ve Chanel ürünleri kullanarak 'premium' imajı çizmek isteyenler farkında olmadan akan Müslüman kanının ve Gazze'deki soykırımın finansal altyapısını oluşturuyor.
CHANEL'DEN İSRAİL'E 4 MİLYON DOLARLIK DESTEK
Lüks tüketim denince akla geren bir başka marka da Chanel... Chanel'in küresel yönetim kurulu başkanı Alain Wertheimer, Hamas'ı 'terör örgütü' olarak tanımlayıp, İsrail'deki tüm Chanel çalışanlarının güvenliğini sağlamak ve şirketin 'insani yardım'a 4 milyon dolar bağışlayacağını belirtti.
195.200 TL'YE SAAT
Chanel'in satışa sunduğu bir kol saati 329.600 TL'den alıcı buluyor.
6.145 TL'YE PARFÜM
Yine aynı markanın 6.145 TL'ye satışa sunduğu parfümü mevcut.
Dior'un 250 ml'lik parmünün fiyatı ise 12.340 TL
DÜNYANIN EN PAHALI MARKASI HERMES
Bu somut veriler karşısında küresel tüketim çılgınlığı tırmanışını sürdürüyor.
Türkiye'de 50 bin liradan başlayıp astronomik boyuta ulaşan fiyatlarla çanta satışları bulunan Hermes, dünyanın en pahalı markası konumunda. Değeri 200 milyar euro'yu aşan Hermes aynı zamanda Avrupa'nın en değerli 8. şirketi.
Hermes, Avrupa'nın en değerli sekizinci şirketi ünvanını kazanırken, şirketin ulaştığı değer Airbus, Renault, medya devi Vivendi, Carrefour, Societe Generale ve telekom şirketi Orange'ın toplam değerini geride bıraktı.