PKK’nın özel harp yapılanmasına MİT darbesi! 5 yıl boyunca adım adım izlendi! Engin Babayiğit kaçamadan yakalandı

MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve Ankara'da hassas görevler icra eden bir başkanlığa bağlı saha ajanları, bu yapılanmaya bağlı özel kaynaklardan elde ettiği tüm gizli verileri Ankara'da bir merkezde topladı. Uzun ve meşakkatli çalışmalardan sonra PKK'nın özel harp yapılanmasının liderinin Engin Babayiğit olduğu tespit edildi.

SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERLE DOĞRUDAN İRTİBAT HALİNDEYDİ

Babayiğit'in 2018'de terör örgütünün Diyarbakır bölge sorumlusu olduğunu belirlendi. MİT'in radarına 5 yıl önce giren Babayiğit'le ilgili toplanan tüm istihbari veriler, önce analiz edilip sonra kıymetlendirme yapıldı. MİT saha ajanları, 1983 doğumlu Babayiğit'i 6 Mart 2022'de Türkiye'ye girişinden itibaren adeta istihbarat şemsiyesi altına aldı. Babayiğit, PKK'nın hiçbir legal ya da illegal toplantılarına katılmıyordu. Sokaktaki her hareketi izleniyordu. Babayiğit'in tüm irtibatları uzaktan izlenip raporlanıyordu. Yapılan teknik çalışmalara göre Babayiğit, PKK'nın Kandil'deki sözde üst düzey yöneticileriyle doğrudan irtibatlıydı. Babayiğit'in Türkiye ile Irak arasında örgütsel istihbari not ve malzeme aktarımında bulunduğu, Irak'a yaptığı seyahatlerde ise örgütsel eğitim aldığı belirlendi.