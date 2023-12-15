PKK’nın özel harp yapılanmasına MİT darbesi! 5 yıl boyunca adım adım izlendi! Engin Babayiğit kaçamadan yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın daha önce tam anlamıyla deşifre edilmemiş 'özel harp yapılanması'nı çok özel bir istihbarat çalışmasıyla ortaya çıkardı.
2018'de Diyarbakır'da gizli bir tanığın ifadesinden yola çıkan MİT, 5 yıl boyunca bu yapılanmayı ve yöneticilerini tek tek tespit etti. Yıllarca devam eden sürek avı, 18 Eylül'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde son buldu. Kuzey Irak'a kaçmaya çalışırken yakalanan Engin Babayiğit'in, şehirlerde eylem yapan özel harp yapılanmasının sorumlusu olduğu saptandı. Kamuoyuna yansımayan operasyonun detaylarına ulaşıldı.
GİZLİ TANIĞIN İFADESİNDE GEÇTİ
Engin Babayiğit'in adı ilk olarak 22 Ocak 2018'de Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde örgüt üyesi "Hafis" kod isimli gizli tanığın ifadesinde geçti. Gizli tanık ifadesinde Babayiğit'in Diyarbakır'daki toplumsal alan yapılanmasında faaliyet gösterdiğini anlattı.
Gizli tanık, Babayiğit'in Diyarbakır il merkezindeki "Kadro" PKK-KCK mensuplarının konumlandırılması, deşifre olmayacak şekilde canlı posta kutuları (kuryeler) aracılığıyla haberleşmelerinin sağlanması, PKK'ya halk desteği sağlanması, yeni hücre evleri temin edilmesi ve PKK-KCK mensuplarının lojistik ihtiyaçlarının karşılanması gibi faaliyetler gösterdiğini söyledi.
MİT MERCEK ALTINA ALDI
MİT, terör örgütü PKK'nın özel harp yapılanması kurduğu bilgisi üzerine bu yönde çok titiz bir çalışma başlattı. PKK'nın yıllarca şehirlerde yer altında özenle kurduğu sivil paramiliter yapıdan haberdar olan MİT Başkanlığı, özel istihbarat yöntemleri ve metotlarıyla bu yapıyı yakından mercek altına aldı. MİT, teknik, elektronik ve siber imkânların yanı sıra sahadaki istihbarat kabiliyetlerini de hassas bir şekilde adım adım kullanarak örgütün özel harp yapılanmasının liderini tespit etmeye çalıştı.