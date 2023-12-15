Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı!

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'teki bir güzellik salonu ile Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir galeriye motosikletli şüphelilerin ateş açmasına ilişkin çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 6 zanlıyı gözaltına aldı.



Gözaltına alınanlar arasında bulunan sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşinin iş yerinin kurşunlanması olayını azmettirdiği öne sürüldü.



Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda ise otomatik silah, tabanca, 58 mermi ve hassas terazi ele geçirildi.





Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. DOSYADA YOKK YOK

Ronay'ın GBT kaydına göre 2014, 2015 ve 2016 yıllarında üç kez evden kaçtı. ve ailesinin karakola 'Kayıp Şahıs' başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Ronay'ın ayrıca 2018'de İzmir'de alkollü araç kullanmaktan, 2019'da Gebze'de dolandırıcılıktan, 2020'de İstanbul'da kasten yaralamadan; Gaziantep'te Türk Milleti'ni, Cumhuriyeti, devletin kurum ve kuruluşlarını aşağılamaktan, 2023'te Kocaeli'de yaralama, tehdit, hakaret, mala zarardan ve İstanbul'da eski eşini tehdit, darp, mala zarar ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaktan suç kaydığı bulunduğu iddia edildi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN