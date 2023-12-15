Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı!

Son dakika haberleri... sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Operasyonu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptı.
Son dakika haberleri... sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Operasyonu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptı.
28 Kasım 2023 günü Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in Pendik'te bulunan güzellik salonu motosikletli kasklı kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.
2022 yılında 2.5 aylık hamile iken Mehmet Bilir ile nikah masasına oturan Ece Ronay, geçtiğimiz Mayıs ayında Gebze 1'inci Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada boşandıklarını açıklamıştı. Çiftin çocukları Miran'ın velayeti ise anne Ece Ronay'da kalmıştı.
İDDİALARI REDDETMİŞTİ
Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir yaklaşık 3 hafta önce İstanbul Kurtköy'deki iş yerinin kurşunlandığını açıklamıştı. Bunun üzerine hedef gösterilen Ronay, hakkında çıkan iddiaları reddetmişti.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'teki bir güzellik salonu ile Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir galeriye motosikletli şüphelilerin ateş açmasına ilişkin çalışma başlattı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 6 zanlıyı gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlar arasında bulunan sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşinin iş yerinin kurşunlanması olayını azmettirdiği öne sürüldü.
Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda ise otomatik silah, tabanca, 58 mermi ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
DOSYADA YOKK YOK
Ronay'ın GBT kaydına göre 2014, 2015 ve 2016 yıllarında üç kez evden kaçtı. ve ailesinin karakola 'Kayıp Şahıs' başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.
Ronay'ın ayrıca 2018'de İzmir'de alkollü araç kullanmaktan, 2019'da Gebze'de dolandırıcılıktan, 2020'de İstanbul'da kasten yaralamadan; Gaziantep'te Türk Milleti'ni, Cumhuriyeti, devletin kurum ve kuruluşlarını aşağılamaktan, 2023'te Kocaeli'de yaralama, tehdit, hakaret, mala zarardan ve İstanbul'da eski eşini tehdit, darp, mala zarar ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaktan suç kaydığı bulunduğu iddia edildi.