AK Parti’nin İstanbul adayı kim olacak? Başkan Erdoğan pazar günü İstanbul için temayül yoklaması yapacak

Erdoğan, partinin yetkili kurullarında listelere son şeklini verip YSK'ya sunacak. AK Parti bu ay sonuna kadar adaylarını açıklamayı hedefliyor.

"BİZE YÜK OLAN DEĞİL, YÜK ALANLARLA YOL YÜRÜMELİYİZ" AK Parti'de, deprem bölgesi başta olmak üzere belediye başkanlarının önemli bir bölümünün değişmesi bekleniyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Erdoğan, kurmaylarıyla yaptığı toplantılarda başkan adaylarının özelliklerini sıraladı ve şöyle devam etti: Bize yük olan değil, yük alanlarla yol yürümeliyiz. Partinin oyunu artırmayacaksa, faydadan çok zarar getirecekse, dedikodulara konu olacaksa, bunlarla bizim işimiz olmaz.

Mevcut belediye başkanlarından değişecek olanlarla da temasa geçeceğiz. Onların gönüllerini alacağız. Siz de bu konuda duyarlı olun. Kırıp dökmeden süreci götürelim. Küskünlüklere yol açmadan; o arkadaşlarımızla görüşerek bunun bir bayrak yarışı olduğunu anlatalım. Seçimlerde de birlikte çalışalım.

ERDOĞAN TARİHİ DUYURMUŞTU Başkan Erdoğan, Yunanistan ziyareti dönüşü yaklaşan 31 Mart 2024 yerel seçimleri hakkında açıklamalarda bulunmuştu. AK Parti ve MHP heyetlerinin görüşmelerinin devam ettiğini söyleyen Erdoğan, yol haritasının bu hafta içinde netleşeceğini ifade ederek, adayların açıklanmaya başlanacağı tarihi verdi.