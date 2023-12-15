CHP’li İBB’nin ulaşım rezaleti: İETT otobüslerindeki sefer iptalleri ve arızalar İstanbulluları bezdirdi



NEREDEYSE HER GÜN ARIZA



Neredeyse her gün arızalanıp yollarda kalan ve yolcusunu indirmek zorunda olan otobüsler, sorunu daha da derinleştiriyor. Otobüs arızalarındaki artışlar, İBB Meclis toplantılarında da zaman zaman "Araç bakımlarının yetersiz yapıldığı" iddiasıyla tartışılıyor.

ARIZALARDA ARTIŞ VAR



İBB'nin kendi raporlarında da otobüs arızalarında meydana gelen artışlar görülüyor. İBB Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan "2022 Yılı Denetim Raporu"nda, otobüslerin arıza sayısının 2021'e göre bir yılda yüzde 56,77 artması, gelecek yıllarda daha da artacağına işaret ediyor. Sabah ve akşam trafiğinin zirve saatlerinde konut ile iş yeri arasında 2 saatin üzerine çıkan gidiş-dönüşü kapsayan ulaşım süreleri, insanların zamanının çoğunu kalabalık otobüslerde geçirmelerine ve böylece strese girmelerine neden oluyor. DURAKLARDAKİ YOLCU BİLGİLENDİRME SİSTEMİNİN ÇALIŞMAMASI MAĞDUR EDİYOR Cep telefonlarındaki mobil uygulamanın ve otobüs duraklarında yolcu bilgilendirme tabelalarının düzgün çalışmaması nedeniyle sefer iptallerinden ve arızalardan haberdar olamayan yolcuların duraklardaki bekleme süreleri artıyor. Toplu ulaşımdaki eksiklikleri, İBB'nin "ALO 153 Çağrı Merkezi" başta olmak üzere kişisel sosyal medya hesaplarında da gündeme getiren vatandaşlar, sorunlarının çözülmesini bekliyor.

İETT'nin sosyal medya hesabına, sefer iptalleri, gelmeyen ve kalabalık otobüsler ile mobil uygulamanın çalışmaması konuları başta olmak üzere birçok şikayet geliyor. İETT Destek hesabından ise "şikayet numarasıyla başvurunun kaydedildiği", "mobil uygulamanın geliştirme ve güncelleme çalışmalarının devam ettiği" yönünde bazı cevaplar veriliyor. İstanbullular, sürekli olumsuzluklarla gündeme gelen otobüslerin bakımları düzgün yapılmış, yenilenmiş ve megakentin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olacağı günlerin gelmesini bekliyor. "İKİ SAAT BEKLEDİM OTOBÜS GELMEDİ, TAKSİYLE GELMEK ZORUNDA KALDIM" Toplu ulaşımı kullanan vatandaşlar, toplu ulaşımdaki eksiklikleri ve çözüm önerini anlattı. Şoförlük mesleğinden emekli İbrahim Halil Kahya, eskiden toplu ulaşımda bu kadar sorun yaşamadıklarını, bu dönemde birçok sorunla karşılaştıklarını, insanların bu durumdan muzdarip olduğunu söyledi.

Otobüs duraklarının ve üst geçitlerin bakımsızlıktan dolayı kötü durumda olduğunu, duraklardaki dijital yolcu bilgilendirme tabelalarının çalışmadığını belirten Kahya, "Durakta 1 saat, 1,5 saat otobüs bekliyorsunuz. Ben şimdi Küçükçekmece Vergi Dairesi'nden Cevizlibağ'a gelmem gerekiyordu, otobüs bulamadım. İki saat bekledim, otobüs gelmedi, taksiyle gelmek zorunda kaldım. Zamanın kıymetli olmasından dolayı oraya varmam gerekiyordu, otobüs bekle bekle gelmedi. Zaman gittikten sonra olayın bir ehemmiyeti yok." dedi. Üniversite öğrencisi Emre Türkmen, mobil uygulamada otobüs saatlerinin geliş sürelerinin uyuşmadığını, bu araçların o süreden 10-20 dakika daha sonra gecikmeli durağa geldiğini kaydetti. Duraklarda yolcu bilgilendirme sistemlerinin de çalışmadığını ifade eden Türkmen, bu sorunun çözülmesini istedi. Öğrenci İrem Feyza Şen, kullandığı "89-C İETT İkitelli Garajı-Taksim" otobüs hattının çok kalabalık olduğunu belirtti. Otobüsün geliş saatlerini önceden mobil uygulama üzerinden takip ettiğini fakat buradakilerle otobüsün geliş saatlerinin uymaması nedeniyle artık kullanmadığını dile getiren Şen, yoğunluk nedeniyle ek otobüs seferi ve otobüsün tam olarak nerede olduğunun görüldüğü bir uygulamanın çalışmasını talep etti.