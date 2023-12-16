Yerli Malı Haftası nedir, yemekleri ve etkinlikleri neler? YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık 2023! Boyama, pano, meyve...

Zengin olmak isteyen herkes,

Bir başka tadı onun.

Ne güzel oluyor.

MEYVELER YERLİ MALI

Adımdır mandalina

Sağlık veririm sana

Pek sevimli meyveyim

Bol bol yiyin bakayım

Amasya elmasıyım

Meyvelerin hasıyım

Al sarı yanağım var

Beni yersen kan yapar

Ankara'dır memleketim

Koyu sarıdır rengim

Isırınca bal akar

Yiyenlere can katar

Al portakal bal portakal

Yemezsen de seyrine dal

Kokum bile başka benim

Şerbet dolu hep bedenim

İzmir'in üzümleri

Sevilmez mi arkadaş

İnsanlara pek yarar

Kurusu var yaşı var

Çiçek olur açılırım

Mercan gibi saçılırım

Hastaya nar sorulmaz

Şurubuna doyulmaz

YURDUMUZDA YETİŞİR

Meyvenin en tatlısı

Sebzenin kat katlısı

Buğdayların en hası

Yurdumuzda yetişir.

Çilek, vişne, portakal.

Çeşit çeşit elmalar

İncir dersen, içi bal

Yurdumuzda yetişir.

Erik, badem, zerdali.

Ya, duta ne demeli?

Ayva, üzüm, şeftali

Yurdumuzda yetişir.

Mandalina, ayvalar

Kavun, karpuz ve de nar.

Pırasa, karnabahar

Yurdumuzda yetişir.

Bunu herkes bilmeli.

Yurda hizmet etmeli.

Kalkınmak istiyorsak

Yerli mal tüketmeli

Ülkü Duysak