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Yerli Malı Haftası nedir, yemekleri ve etkinlikleri neler? YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık 2023! Boyama, pano, meyve...

Yerli Malı Haftası bu yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Yerli Malı Haftası'nın amacı, yerli malların tüketiminin teşvik edilmesi ve milli ekonominin güçlendirilmesidir. Peki Yerli Malı Haftası nedir, yemekleri ve etkinlikleri neler? Yerli Malı Haftası şiirleri neler? İşte 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık şiirleri ve etkinlikler...

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Giriş Tarihi 16 Aralık 2023, 10:43 Güncelleme 16 Aralık 2023, 10:43
Yerli Malı Haftası nedir, yemekleri ve etkinlikleri neler? YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık 2023! Boyama, pano, meyve...

Yerli Malı Haftası ülkemizde her yıl okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 1946 yılından bu yana kutlanan Yerli Malı Haftası evlerden getirilen çeşitli yiyecek ve içeceklerle hoş sohbet ve festival havasında geçiriliyor. Peki Yerli Malı Haftası nedir, yemekleri ve etkinlikleri neler? İşte yerli malı haftası şiirleri 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık!

YERLİ MALI HAFTASI NEDİR VE NE ZAMAN KUTLANIR?

Yerli Malı Haftası her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanıyor. 1.Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır.

Yerli Malı Haftası, okullarda öğretmen ve öğrenciler arasında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaparak öğrencilerin yerli ürünleri tercih etmelerine, tutumlu ve bilinçli tüketim alışkanlıkları edinmelerine odaklanmaktadır. Bu hafta kapsamında düzenlenen etkinliklerde, öğrencilerin ve velilerin katılımını teşvik etmek adına çeşitli hazırlıklar yapılmaktadır. Gösteriler, yarışmalar ve etkinlikler, yerel üretimin ve tüketimin önemini vurgulamak amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Etkinlikler sırasında öğrenciler ve veliler tarafından getirilen yiyecekler, ülkede üretilen yerli ürünlerden seçilmelidir.

YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ

YERLİ MALI
Üstüm, başım, İçim, dışım.
Ayakkabım yerli malı...
Vatanını seven insan,
Yerli malı kullanmalı.
Neden param avuç avuç
Yabancıya gitsin bütün?
O paralar diken olur,
Canımızı yakar bir gün.
Yerli malı duruyorken
Yabancıya bakar mıyım?
İşçimizin emeğini
Bile bile yıkar mıyım?
Çeşidi az olsa bile,
Yerli malı, vatan malı
Başka türlü düşünenler
Varlığından utanmalı.

Hakkı SUNAT

YERLİ MALI ŞİİRİ

Yurdunu seven uyanık olur,

Önce kendi milletini korur.

Marketlerde alışveriş yaparken,

869 numaralı barkotu bulur.

Yerli malı Türk'ün malı,

Paramız ülke içinde kalmalı.

Zengin olmak isteyen herkes,

Bu bilinci çevresine yaymalı.

Ayşe-Ahmet üretip satsın,

Kazancı ile fabrika kursun.

Annem-babam burada çalışıp,

Cebine bol para girsin.

(İshak Özlü)

TUTUMLU OL
Zengin olmak istiyorsan
Birazcık tutumlu ol.
Akıllıyım diyorsan,
Birazcık tutumlu ol.
Dolu dolu geçir zamanı
Tükenir para harmanı,
İstersen derde dermanı
Birazcık tutumlu ol.
Cimrilik kötü bilinir,
Yerinde harcamak güzeldir
Ağaç yaş iken eğilir,

Birazcık tutumlu ol.

MEYVELER KONUŞUYOR

ELMA

Sepetim elma dolu,

Özü vitamin yolu,

Tadına doyum olmaz,

İçi sulu mu sulu.

ÜZÜM

Salkım salkım duruyor,

Tatlı üzüm bal üzüm,

Bol yerim sağlıklıyım,

Parlıyor gözüm.

ERİK

Ağaçlar çiçeklendi,

Çiçekler eriklendi,

Erik yiyen çocuklar,

Cıvıl cıvıl şenlendi.

KAYISI

Meyvelerin kralı,

Kayısıdır kayısı,

Yerken düştü bayıldı,

Arkadaşın dayısı.

ŞEFTALİ

Şeftalinin iyisi

Bursa'dadır arkadaş,

Hayat veren suyunu,

İçelim yavaş yavaş

AYVA

Ayvalar çiçek açmış,

Demek ki yaz gelecek,

Kafamıza düşürecek

Şişirecek.

KİRAZ

Ağaçlar pembe beyaz,

Dalları bastı kiraz.

Gel arkadaşım yanıma,

Yiyelim biraz biraz.

PORTAKAL

Ağaçlarda portakal

Küme küme duruyor.

Koparıp da yemesi

Ne güzel oluyor.

MANDALİNA

Portakalın kardeşi

Arkadaşı limonun,

Vitaminle doludur,

Bir başka tadı onun.

KAVUN

Koklayarak alırsın,

Yaz meyvesi kavunu,

Bu meyvede bulursun

Vitaminin çoğunu.

KARPUZ

Arabadan atlıyor,

Pantolonun patlıyor,

Soğuk suyun içinde,

Çatır çatır açılıyor.

NAR

Tane tane top gibi,

İçi boncuk kan gibi,

Nar yiyince çocuklar,

Olurmuş aslan gibi,

MUZ

Bana muz derler canım,

Misler gibi kokarım,

Çocuklar beni sever,

Onlara ben bakarım.

İsmail SAĞIR

MEYVELER YERLİ MALI

Adımdır mandalina
Sağlık veririm sana
Pek sevimli meyveyim
Bol bol yiyin bakayım

Amasya elmasıyım
Meyvelerin hasıyım
Al sarı yanağım var
Beni yersen kan yapar

Ankara'dır memleketim
Koyu sarıdır rengim
Isırınca bal akar
Yiyenlere can katar

Al portakal bal portakal
Yemezsen de seyrine dal
Kokum bile başka benim
Şerbet dolu hep bedenim

İzmir'in üzümleri
Sevilmez mi arkadaş
İnsanlara pek yarar
Kurusu var yaşı var

Çiçek olur açılırım
Mercan gibi saçılırım
Hastaya nar sorulmaz
Şurubuna doyulmaz

YURDUMUZDA YETİŞİR

Meyvenin en tatlısı
Sebzenin kat katlısı
Buğdayların en hası
Yurdumuzda yetişir.
Çilek, vişne, portakal.
Çeşit çeşit elmalar
İncir dersen, içi bal
Yurdumuzda yetişir.
Erik, badem, zerdali.
Ya, duta ne demeli?
Ayva, üzüm, şeftali
Yurdumuzda yetişir.
Mandalina, ayvalar
Kavun, karpuz ve de nar.
Pırasa, karnabahar
Yurdumuzda yetişir.
Bunu herkes bilmeli.
Yurda hizmet etmeli.
Kalkınmak istiyorsak
Yerli mal tüketmeli
Ülkü Duysak

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