Ümit Özdağ, soykırımcı İsrail’e destek veren Starbucks’ta vatandaşa hakaret! Asıl İsrail’i destekleyenler kahve döken salaklardır

Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor.
Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor.
Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ederken dünyanın dört bir yanında milyonlar tarafından protesto ediliyor.
İSRAİL ÜRÜNLERİNE BOYKOT
Filistinlere doğrultulacak her bir silahın, kurşunun ve bombanın hesabını yapan protestocular, İsrail'e en ufak bir destekte bile bulunmamak için markalarını da protesto ediyor.
DÜNYA ÇAPINDA BOYKOT EDİLİYOR
Dünyanın her noktasında boykot edilen Starbucks, birçok ülke olduğu gibi ABD'de de tepki çekti. ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın Filistin ile dayanışma mesajı içeren bir paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle "Starbucks Workers United" adlı sendikasına dava açacağını açıklamasının ardından mağazalarının önünde kalabalık gruplar tarafından protesto ediliyor.
"İÇECEKLERİNİ SOYKIRIM İÇİN YAPIYORSUN"
ABD'de toplanan bir grup "Starbucks Starbucks saklanamazsın! İçeceklerini soykırım için yapıyorsun" slongaları atıldı.
1992'DEN BU YANA EN UZUN KAYIP
Tüm bu yaşananların ardından İsrail soykırımına destek veren Starbucks 1992'den bu yana en uzun kayıp serisine sürüklendi.
Starbucks Corp'un son haftaları karmaşık bir süreçle geçti, çeşitli boykotlar, personel grevleri ve sönük bir tatil promosyonu, şirketin piyasa değerinde 10,98 milyar dolarlık bir düşüşe neden oldu.
11 MİLYAR DOLAR ZARAR
Starbucks hisseleri, karmaşık toplumsal sorunlarla başa çıkarken borsada ağır bir şekilde değer kaybetti, yatırımcıları çekilme konusunda tetikleyerek, hisselerini 1992'deki halka arzından bu yana yaşadığı en uzun kayıp serisine sürükledi. 16 Kasım'daki Kırmızı Bardak Günü promosyonundan bu yana geçen 19 takvim gününde Starbucks hisseleri %8,96 düşerek neredeyse 11 milyar dolarlık bir kayıp yaşadı; analistlerin yavaşlayan satışlar ve tatil sezonu tekliflerine sönük bir tepki konusundaki raporlarıyla birleşti.
BU NE SİYONİTLİK! ZAFER PARTİSİ GENEL BAŞKANI ÜMİT ÖZDAĞ'DAN REZİLLİK
Üzerinden mazlumların kanı olan markalardan biri de kahve zinciri Starbuck olarak biliniyor. Ümit Özdağ bugün gittiği Samsun'da katil İsrail'e desteğini adeta gözler önüne serdi. Starbuck'ta gençlerle bir araya gelen Ümit Özdağ, sosyal medya hesabı üzerinden çektiği bir videoyu paylaştı.
Özdağ, çektiği videoda gençlerle birlikte katil İsrail'e destek veren markalardan olan kahve zinciri Starbuck'ta oturduğunu söyledi.
KATİLE DESTEK VEREN MEKANDA GENÇLERE KAHVE ISMARLADI
Son dönemde İsrail'i protesto etmek için Starbucks'a saldırı düzenleyen ve kahve zincirinde oturan insanları rahatsız edenleri örnek veren Ümit Özdağ, gençlere kahve ısmarladığını belirtti.
"ASIL İSRAİL'İ DESTEKLEYENLER KAHVE DÖKEN SALAKLARDIR"
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İsrail'in mallarını boykot eden vatandaşlara hakaret etti. Samsun'da Starbucks'ta oturan gençleri ziyaret eden Özdağ, "Buradakiler İsrail'i desteklemiyor. Asıl İsrail'i destekleyenler kahve döken salaklardır." ifadelerine yer verdi.