İlaç raporları uzatıldı mı son dakika 2024? İlaç raporlarının süresi ne zaman bitiyor? Sağlık raporları geçerlilik süresi son durum...

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte, kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanmak zorunda olan bireylerin ilaç raporlarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Son olarak 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılan ilaç raporlarının geçerlilik süresi, ileri bir tarihe kadar yeniden uzatılacak mı sorularını beraberinde getirdi.

İLAÇ RAPORLARI UZATILDI MI? 30 Haziran'da sona eren sağlık raporlarının geçerlilik süresi 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden uzatılmıştı. Ancak 2024 yılı sağlık raporu süresiyle ilgili henüz bir açıklama geldi. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.