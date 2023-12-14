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İlaç raporları uzatıldı mı son dakika 2024? İlaç raporlarının süresi ne zaman bitiyor? Sağlık raporları geçerlilik süresi son durum...

Yaklaşan yeni yıl öncesinde, 2020 yılında kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanan bireyler için sağlık raporlarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 30 Haziran 2023 tarihinde sona eren raporların geçerlilik süresi, 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılmıştı. Peki, İlaç raporları uzatıldı mı son dakika 2024? İlaç raporlarının süresi ne zaman bitiyor? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 13:50 Güncelleme 14 Aralık 2023, 13:50
İlaç raporları uzatıldı mı son dakika 2024? İlaç raporlarının süresi ne zaman bitiyor? Sağlık raporları geçerlilik süresi son durum...

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte, kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanmak zorunda olan bireylerin ilaç raporlarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Son olarak 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılan ilaç raporlarının geçerlilik süresi, ileri bir tarihe kadar yeniden uzatılacak mı sorularını beraberinde getirdi.

İLAÇ RAPORLARI UZATILDI MI?

30 Haziran'da sona eren sağlık raporlarının geçerlilik süresi 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden uzatılmıştı.

Ancak 2024 yılı sağlık raporu süresiyle ilgili henüz bir açıklama geldi. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

SON OLARAK 31 ARALIK'A KADAR UZATILDIĞI AÇIKLANMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç raporlarına dair açıklamada bulunmuştu: ''Kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanan kişilerle engellilerimizi korumak için 2020'de başlatılan rapor geçerlilik süresini uzatma uygulaması devam ediyor. Son olarak geçerlilik süresi 30 Hazirana kadar uzatılmıştı.

Raporunu henüz yenileme imkânı bulamayan, güçlük yaşaması muhtemel vatandaşlarımız olduğundan mağduriyet yaşanmaması amacı ile süreli sağlık raporlarının geçerlilik süreleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır.

Raporlar, bu tarihten sonra kademeli olarak yenilenecek.'' ifadelerine yer vermişti.

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