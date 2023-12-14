Bakan Tunç'tan kuryenin ölümüne neden olan kazayla ilgili flaş açıklama: "Somalili sanık Türkiye'ye gelecek"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olmasına ilişkin soruşturmasına ilişkin, "Hiçbir vatandaşımızın hakkının gasp edilmesine izin vermeyiz. Somalili sanık Türkiye'ye gelecek. Sanığın Türkiye'ye gelmesi ve yargılanması söz konusu olacak. Biz hiçbir vatandaşımızın bir yabancı karşısında hak hukukunun ihlalini kabul etmeyiz." dedi.
SOMALİ CUMHURBAŞKANI İLK KEZ KONUŞTU
Bakan Yılmaz Somalili sanığın Türkiye'ye geleceğini ifade ederken Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un karıştığı ölümlü kazayla ilgili ilk kez konuştu.
"TÜRKİYE'DEN KAÇMADI İŞLERİ VARDI DÖNDÜ"
Associated Press'e (AP) konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, oğlunun kaza sonrasında Türkiye'den kaçmadığını, iş için ülkesine dönmesi gerektiğini savundu.
Oğlunun çarpışma sonrası kaza mahallinden ayrılmadığını ve ardından günlerce İstanbul'da kaldığını belirten Şeyh Mahmud, "Bu bir kazaydı. Kaçmadı. Bu olayla ilgili bir avukat tuttu. Ve hakkında bir yakalama kararı yoktu." dedi.
"TÜRKİYE'YE DÖNÜP TESLİM OLMASINI TAVSİYE EDİYORUM"
Oğlunun Türkiye ile bağlantısının sürdüğünü belirten Şeyh Mahmud, kendisine geri dönüp yargıya teslim olması tavsiyesinde bulunduğunu belirterek "Geri dönüp adalete teslim olmasını söylüyorum. Ama sonuçta o bir yetişkin ve bu onun vereceği bir karar. Ben dönmesi tavsiyesinde bulunuyorum." dedi.
KURYENİN AİLESİYLE GÖRÜŞMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Kazada yaşamını yitiren 38 yaşındaki moto kurye Yunus Emre Göçer'in ailesine başsağlığı dileklerini ileten Somali Cumhurbaşkanı, "Kendilerine nasıl ulaşabileceğimi bilmiyorum. Sizin vesilenizle başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Kayıplarının acısını paylaşıyoruz. Kayıpları için üzgünüz." dedi.