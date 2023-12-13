CHP’li İBB vatandaşa çile yandaşa ihale veriyor! İBB’deki 4 milyar TL’lik vurgun Sayıştay raporuna girdi!





'GİZLİLİK VE GÜVENİRLİK İLKELERİ KORUNABİLMELİ'

Sayıştay konuya ilişkin sonuç bildirgesinde "ihalelerde rekabet ve ihtiyaçların uygun şartlarla zamanında karşılanması, gizlilik ve güvenirlik gibi temel ilkelerin korunabilmesi için, yaklaşık maliyetin hizmet gereklerine ilişkin her bir unsurun ayrıntılı olarak belirlenerek oluşturuldu.



İhale dokümanının istekli olabileceklerin fiyatlarını gerçekçi ve sağlıklı bir şekilde oluşturabilmelerine imkan sağlayacak şekilde hazırlanması, birim fiyata dâhil unsurların hesaplamaya imkan sağlayacak şekilde detaylı unsurları ile birim fiyat tanımında ve iş kalemi analizinde gösterilmesi gerekmektedir" dedi.