HAVA DURUMU | Meteoroloji bölge bölge uyardı! Bir tarafta kar yağışı bir tarafta sis! Bugün hava nasıl olacak? | 13 Aralık 2023 hava durumu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların Rize ve Artvin ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı