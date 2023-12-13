HAVA DURUMU | Meteoroloji bölge bölge uyardı! Bir tarafta kar yağışı bir tarafta sis! Bugün hava nasıl olacak? | 13 Aralık 2023 hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların Rize ve Artvin ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı