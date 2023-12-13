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CHP yandaşı Can Ataklı'dan bir skandal daha: Bıktım bu Gazze edebiyatından

Cumhuriyet Halk Partisi yandaşı Can Ataklı imza attığı skandallara bir yenisini daha ekledi. İşgalci İsrail tarafından katledilen Filistinlilerin gündeme getirilmesinden rahatsız olan Can Ataklı, "Bıktım bu Gazze edebiyatından sıkıldık usandık" dedi.

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 12:07 Güncelleme 13 Aralık 2023, 12:34
CHP yandaşı Can Ataklı’dan bir skandal daha: Bıktım bu Gazze edebiyatından

Siyonist İsrail yıllardır abluka altında tuttuğu Filistin topraklarında soykırıma imza atıyor.

İSRAİL 17 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİYİ KATLETTİ
7 Ekim'de Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından katliamın dozunu artıran katil İsrail coğunluğu kadın ve çocuk 17 binden fazla Filistinliyi katletti.

Gazze'de elektrik, su ve gıda girişini kesen İsrail Batı'nın desteğini arkasına alarak savaş suçları işledi.

Başkan Erdoğan Gazze için ses yükseltti: İsrail terör devletidir | Netanyahu ecelin geliyor | Olay haçlı-hilal meselesidir

Katil İsrail'e en büyük tepki Başkan Erdoğan'dan geldi. "Batı'nın olabilir ama Türkiye'nin İsrail'e borcu yok." diyen Başkan Erdoğan İsrail terör devleti gibi davrandığını belirterek, "Netanyahu'nun eceli geldi. Gidicisin yargılanacaksın" dedi.

CAN ATAKLI'DAN SKANDAL SÖZLER
Gazze'de yaşananlar ortadayken CHP yandaşı Can Ataklı skandal sözlere imza attı.

"BIKTIM BU GAZZE EDEBİYATINDAN"
İşgalci İsrail tarafından katledilen Filistinlilerin gündeme getirilmesinden rahatsız olan Can Ataklı iktidara da iftira atarak şu rezil sözleri söyledi:

"Bıktım bu Gazze edebiyatından sıkıldık usandık kafamıza vurulmasından hala utanmadan sıkılmadan 'Gazze için bir kelime ediyor musunuz?' Ulan İsrail'i savunan bu iktidar. Ben kola dökmem Starbuck da basmam."

TEKBİRDEN RAHATSIZ OLMUŞTU
Daha önce birçok rezilliğe imza atan CHP yandaşı Can Ataklı İslam'a ve Müslümanalra karşı nefret yüklü duruşunu Kahramanmaraş merkezli depremlerde de göstermişti.

Can Ataklı, vatandaşların enkaz altından kurtarıldığı esnada tekbir getirilmesinden duyduğu rahatsızlığı skandal ifadelerle dile getirmişti.

"BU KADAR ABSÜRT BİR ŞEY OLAMAZ"
Tekbir getirmenin absürt bir durum olduğunu iddia eden Can Ataklı şu rezil sözleri söylemişti:

"İlk defa burada yaşadık. AFAD'ın içine sokulan 'AKP militanları' dinci gruplar, başka yok zaten... Ana kadrolar hepsi dinci ve ilk defa bu depremde bir tekbir getirilmesini duyduk. Bu kadar absürt bir şey olamaz. Tekbir bir kaç yerde getirilir cenazede, kurban kesilirken ve bayram namazlarında bunların kuralları var.

"NEREDEN ÇIKTI BÖYLE BİR ŞEY..."
Sen içeriden yaralı çıkarıyorsun ve tekbir diyip Allahu ekber diye bağırıyorsun çıkan adam bir kere kesin tramva geçirir. Nereden çıktı böyle bir şey..."

Ataklı daha sonra "Daha önce hiç bir depremde böyle bir şey görmedik. Şimdi bakın bu işi de bir şova din istismarına çeviriyorlar." iddiasında bulunurken tekbir getiren vatandaşların görüntüsünü ekrana verip skandal sözlerini şöyle sürdürdü;

"Ne bu söyler misiniz ne anlama geliyor. Kadınlar erkekler sahte bir heyecanla tekbir Allahu ekber falan..."

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