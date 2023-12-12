Ankaragücü Başkanı Faruk Koca Halil Umut Meler’e yumruk attı! Peki lig nasıl devam edecek? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı

"LİGİN NASIL DEVAM EDECEĞİYLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİ VERİLECEK" Büyükekşi şu ifadeleri kullandı: "Yarın TFF toplantımız var. Yarın yönetim toplantımızda tüm konuları açıklığıyla ligin nasıl devam edeceğiyle ilgili, ne kararlar alacağımızla ilgili daha detaylı bilgiler vereceğiz. Kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bugün temaslarımızı yapalım. Bu olayı şiddetle kınıyoruz. Bu oldu, 2 hafta sonra tekrar aynı hale döndü, bunu kabul etmiyorum." Kulüp Başkanından hakeme saldırı

HALİL UMUT MELER HAKEMLİĞİ BIRAKACAK MI?

Uğradığı saldırı sonrası Ankara'da özel bir hastanede gözetim altına alınan FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'in moralinin son derece bozuk olduğu ve kendisini ziyarete gelen hakem arkadaşlarına, "Bu iş benim için bitti. Artık devam edemem" dediği ifade edildi. 10 GÜNLÜK BEBEĞİ İÇİN NAKLİNİ İSTEDİ

Hakem Halil Umut Meler'in çiçeği burnunda baba olduğu ortaya çıktı. Meler'in eşi geçtiğimiz hafta doğum gerçekleştirmişti. Hakem Halil Umut Meler'in 10 günlük bebeğini görmek için gerekirse ambulansla İzmir'e nakil edilmek istediğini hastane yetkililerine ilettiği öğrenildi.

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Meler, 1 Ağustos 1986 yılında İzmir Selçuk'ta dünyaya geldi. Halil Umut Meler evlidir. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun oldu. Bu dönemde hakem olarak görev almaya başladı ve ardından İzmir'e dönerek il hakemliği yapmıştır. Ardından 2013 senesinde Ulusal kategoriye yükselmiştir. Meler, 2017'den beri FIFA kokartı takmaktadır. 18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisar Belediyespor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu. 29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Vojvodina-MFK Ružomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. Halil Umut Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN