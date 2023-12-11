AK Parti MKYK sona erdi: Faruk Koca AK Parti’den kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi!

Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.
HASTANEYE KALDIRILDI
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saha içinde saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hakem odasına gelen Halil Umut Meler, daha sonra sedyeyle ambulansa götürüldü.
Bu sırada MKE Ankaragücü taraftarı başkanları Faruk Koca'ya destek vererek tezahürat yaptı. Tribünlerden de sahaya giren taraftarlar oldu. Bu taraftarlara güvenlik görevlileri müdahale etti.
MELER'İN SON HALİ
Yumruk darbesinin ardından Meler'in yüzünün şiştiği görüldü.
KOCA, PARTİDEN İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ
Yumruklu saldırının altından bugün toplanan AK Parti MKYK, Faruk Koca'nın, partiden kesin ihraç edilmesi istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin süreç başlattı.
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.
Toplantıda, Süper Lig'de dün oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın, MKYK kararıyla AK Parti'den kesin ihraç edilmesi istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin süreç başlatıldı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Disiplin suçu oluştu, parti tüzüğüne göre ihracı istendi" dedi.
Koca, kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
A Haber muhabiri Ece Altuğ, canlı yayında Koca'nın ihracıyla ilgili sürecin nasıl işleyeceğini aktardı. Altuğ, Yüksek Disiplin Kurulu sürecinin resmen başladığını belirtti. Koca'nın 7 gün içinde savunma yapması gerektiğini belirten Altuğ, "Merkez Disiplin Kurulu tekrar toplanacak ve bu karar tekrar değerlendirilecek" dedi.