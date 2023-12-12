Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kiralarda gerileme başladı

Son yılların en büyük problemlerinden biri haline gelen fahiş kira artışları gerilemeye başladı.

Bakan Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

"Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı. Özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı. Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024'te konut arzı daha da artacak. Kira fiyatlarındaki katılığın azalması, enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte."