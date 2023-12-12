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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kiralarda gerileme başladı

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemenin konut arzını artırdığını belirterek, "Özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı." ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 10:21 Güncelleme 12 Aralık 2023, 10:39
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kiralarda gerileme başladı

Son yılların en büyük problemlerinden biri haline gelen fahiş kira artışları gerilemeye başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı. Özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı. Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024'te konut arzı daha da artacak. Kira fiyatlarındaki katılığın azalması, enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte."

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