Seçil Erzan’ın fon vurgununda yeni görüntüler ortaya çıktı! Sorguda fenalaşmış

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre; Erzan, 9 Nisan Pazar günü 09.36'da bankanın genel müdürlüğüne geldi. Erzan'ın yanında kendisine hem para kaptıran hem de kuryelik yaptığı ortaya çıkan zabıta amiri Hüseyin Eligül vardı.

Ana kapıdan binaya giriş yapan Erzan, Eligül'ü bankanın giriş katında bırakarak, doğrudan banka yöneticilerinin kendisini sorgulayacağı 18'inci kattaki toplantı odasına yönlendirildi. Ve ilk gün yaklaşık 12 saat sürecek olan görüşme trafiği başladı. Görüşmeye kimsenin telefonlarını açmayan ancak Arda Turan vasıtasıyla kendisine ulaşan sicil amiri Avrupa 1. Bölge Müdürü Sermin Tekin'in de arasında olduğu 6 üst düzey banka yöneticisi katıldı.

SİSTEMİ ANLATTI

İlk günkü görüşmede Erzan, yöneticilere kurmuş olduğu sistemi, kimlerden ne kadar parayı nasıl alıp, nasıl ödeme yaptığını, paraları nerelerde teslim aldığı ve ettiğine ilişkin bilgiler verdi. Elindeki ajanda ve defterinin üzerindeki notları da verdi ancak banka yönetimi bu notlardan anlamlı bilgiler elde edemedi.

Bunun üzerine yönetici Sermin Tekin, Erzan'ın Göktürk'teki evine giderek notlarını alması için yönlendirildi.

Bankadan saat 13.20'de çıkış yapan Erzan ve Tekin, Erzan'ın evine uğradı ancak evden bilgi ve belge almadan saat 15.27'de bankaya geri döndü. Erzan, tekrar 18'inci kattaki sorgu odasına giriş yaptı.