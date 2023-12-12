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Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez kürsüde fenalaştı yere yığıldı!

Son dakika haberi! Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez kürsüde fenalaşarak yere düştü sağlık görevlileri genel kurula girdi. Bitmez, hastaneye kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 13:24 Güncelleme 12 Aralık 2023, 13:59
Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez kürsüde fenalaştı yere yığıldı!

Son dakika haberi! Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden bütçe görüşmelerinde konuşma yaptığı sırada kürsüde baygınlık geçirdi.

Hasan Bitmez, TBMM'de kürsüde konuşma yaptığı sırada bayıldı

Bitmez'e ilk müdahale TBMM Genel Kurulu'nda yapıldı.

10 dakika kalp masajı yapılan Bitmez, Genel Kurul'dan sedye ile çıkartılıp, ambulansla hastaneye götürüldü.

Bitmez'in kürsüde yaptığı konuşmada katil İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımla ilgili AK Parti sıralarına dönerek skandal ifadeler kullandığı görüldü.

AK Parti vekillerine parmak sallayarak "Siz İsrail'in suç ortağısınız. Elinizde Filistinlilerin kanı var" diyen Bitmez, mazlum coğrafyanın her daim yanında yer alan Başkan Erdoğan ve partisine alçak iftiralarla saldırdı.

Bitmez, "Tarihin azabından kurtulsanız Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız" dedikten sonra yere yığıldı.

Bitmez'in yardımına ilk koşan yine AK Parti sıralarından vekiller oldu.

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