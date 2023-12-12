Son dakika: Alibeyköy’de İETT otobüsündeki kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı! İETT şoförü polis memurunu böyle yumruklamış!

Eyüpsultan Alibeyköy semti Güzeltepe Mahallesi 'nde dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda Saadet A. ve Rumeysa A., duraktan 50G hat numaralı otobüse bindi. Yolcular kartlarını okuttuktan sonra koltuğa oturarak şoför Ayhan G.'ye, "direkt mi gidiyorsun" diye sordu. Şoför ise bu soruya "yamuk gidiyorum ben" diye cevap verdi.





ŞOFÖRDEN KADINLARA "YAMUK GİDİYORUM BEN" CEVABINDAN KAVGA ÇIKTI

Bu diyaloğa şahit olan ve olay esnasında izinli olduğu öğrenilen Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru A.Y. şoförü uyararak, "bu nasıl üslup, senin anan bacın yok mu?" diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine şoför ile polis memuru arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine vatandaşlar araya girdi. Ancak şoförün karşılık vermeye devam etmesi üzerine kavga çıktı. Kavgada şoför polis memuru tarafından tartaklandı.