Son dakika: Alibeyköy’de İETT otobüsündeki kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı! İETT şoförü polis memurunu böyle yumruklamış!

POLİS MEMURUNUN BACAĞINI İNCİTİP GÖZÜNÜ MORARTTI
Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polis memuru A.Y. ve İbrahim Hamza Ç.'yi ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Polis memurunun bacağının incindiği ve iş göremez raporu aldığı, diğer yaralı vatandaşın ise hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.
ŞOFÖR SERBEST KALDI
Olay yerine polis ekipleri ise Saadet A., Rümeysa A., İbrahim Hamza Ç. ve A.Y.'nın şikayetçi olması üzerine şoför Ayhan G.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan ve kendisini tartaklayan polis memurundan şikayetçi olduğu öğrenilen şoförü Ayhan G.'ye, "görevli memura mukavemet", "kişilerin huzur ve sükutunu bozma" ve "kasten yaralama" suçlarından adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şoför adli kontrole şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.