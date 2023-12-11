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Cumhuriyet savcısına suikast için tetikçi tuttular! İşte 7 kişilik ölüm listesi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde görev yapan bir cumhuriyet savcısı, iki kardeş hakkında hırsızlık suçundan dava açtı. Tutuklu kardeşler cezaevinde tanıştığı bir tetikçi ile anlaşarak savcı ve düşmanlık yaptığı 7 kişinin öldürülmesi için anlaşma yaptı. Tetikçi keşif yaparken, öldüreceklerini anlayan 2 kişi jandarmaya ihbarda bulundu, soruşturma başladı. Tetikçnin itirafı üzerine savcıya yapılacak suikastın önüne geçildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 10:39 Güncelleme 11 Aralık 2023, 10:39
Cumhuriyet savcısına suikast için tetikçi tuttular! İşte 7 kişilik ölüm listesi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde görev yapan bir cumhuriyet savcısı iki kardeş hakkında hırsızlık suçundan dava açtı. Tutuklu kardeşler cezaevinde tanıştığı bir tetikçi ile anlaşarak savcı ve düşmanlık yaptığı 7 kişinin öldürülmesi için anlaşma yaptı.


Olay 25 Ekim tarihinde meydana geldi. Gökçeada ilçesinde hayvan hırsızlığı suçundan tutuklanan Enver Ç. ve Kenan Ç. kendilerine dava açan cumhuriyet savcısı Ali K'ye karşı kin gütmeye başladı.

SAVCIYI ÖLDÜRTMEK İÇİN TETİKÇİ TUTTULAR
Cezaevinde Coşkun T. isimli kişi ile tanışan iki kardeş, şahsa bir süre sonra dışarıda hasımlık beslediği kişileri anlatmaya başladı. Coşkun T'ye maddi yardımda da bulunan kardeşler iddiaya göre haklarında dava açan cumhuriyet savcısının öldürülmesi için teklifte bulundu.
Teklifi değerlendiren Coşkun T. tahliyesine kısa bir zaman kala 130 bin lira karşılığında savcıyı öldürmeyi kabul etti. Cezaevinden çıkan Coşkun T, Enver Ç. ve Kenan Ç'nin kardeşi Murat Ç. tarafından karşılandı.



JANDARMAYA YAPILAN İHBAR SUİKASTI ENGELLEDİ
Şüpheliler Gökçeada ilçesinde yaptıkları keşif sırasında olaydan haberdar olan Yalçın A. jandarmayı arayarak kendisiyle birlikte aralarında cumhuriyet savcısının da bulunduğu 7 kişinin öldürülmesi için Enver Ç. ve Kenan Ç. tarafından tetikçi tutulduğunu dışarıda bulunan Coşkun T'nin infazları gerçekleştirmesi için keşif yaptığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili operasyon başlattı.


TETİKÇİ SUİKASTI İTİRAF ETTİ
Jandarma ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınan Coşkun T'nin ifadesi alındı. Şüpheli ifadesinde Enver Ç. ve Kenan Ç. ile cezaevinde tanıştıklarını 2 kardeşin kendilerine 130 bin lira para verdiğini ve dışarıya çıktığında Cumhuriyet Savcısı A.K. hayvancılık işleriyle uğraşan Aleksi M, Fırat A, Gökhan A, Kemal A, Şirvan A, Ümit K, ve Yalçın A. isimli şahısların öldürülmesi için teklif yaptıklarını söyledi.

Şüpheli teklifi ilk başta kabul etmediğini ancak dışarı çıktığında kabul ettiğini söyleyerek iki kardeşin dışarıda bulunan kardeşleri Murat Ç. ile keşif yapmaya başladıklarını itiraf etti.



TUTUKLANDI
Sabah'ta yer alan habere göre; Jandarmanın çalışması kapsamında tetikçinin telefonunda yapılan incelemede Cumhuriyet Savcısının işine giderken kullandığı güzergaha ait yol bilgileri ve yine savcıya ait fotoğraflar ele geçirildi.

İfadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılığın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

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