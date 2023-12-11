Cumhuriyet savcısına suikast için tetikçi tuttular! İşte 7 kişilik ölüm listesi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde görev yapan bir cumhuriyet savcısı iki kardeş hakkında hırsızlık suçundan dava açtı. Tutuklu kardeşler cezaevinde tanıştığı bir tetikçi ile anlaşarak savcı ve düşmanlık yaptığı 7 kişinin öldürülmesi için anlaşma yaptı.



Olay 25 Ekim tarihinde meydana geldi. Gökçeada ilçesinde hayvan hırsızlığı suçundan tutuklanan Enver Ç. ve Kenan Ç. kendilerine dava açan cumhuriyet savcısı Ali K'ye karşı kin gütmeye başladı.



SAVCIYI ÖLDÜRTMEK İÇİN TETİKÇİ TUTTULAR

Cezaevinde Coşkun T. isimli kişi ile tanışan iki kardeş, şahsa bir süre sonra dışarıda hasımlık beslediği kişileri anlatmaya başladı. Coşkun T'ye maddi yardımda da bulunan kardeşler iddiaya göre haklarında dava açan cumhuriyet savcısının öldürülmesi için teklifte bulundu.

Teklifi değerlendiren Coşkun T. tahliyesine kısa bir zaman kala 130 bin lira karşılığında savcıyı öldürmeyi kabul etti. Cezaevinden çıkan Coşkun T, Enver Ç. ve Kenan Ç'nin kardeşi Murat Ç. tarafından karşılandı.