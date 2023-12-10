İsrailli yetkiliden Hamas’ın bir numarası Yahya Sinvar itirafı: İzini kaybettik!

"Zalim, otoriter, etkili ve alışılmadık düzeyde dayanıklılık yeteneklerine sahip, kurnaz ve manipülatif. Çok az şeyden memnun olan bir kişi. Hapishanede bile diğer mahkumlar arasında sır saklıyor. Kalabalıkları arkasından sürükleme yeteneğine sahip."

SİNVAR İZİNİ KAYBETTİRDİ

Savaşın 65. gününde İsrailli bir yetkili, Kanal 11'e verdiği demeçte Hamas'ın lideri Yahya Sinvar'ın Gazze'nin kuzeyinden güneyine geçtiğini doğruladı. İsimsiz yetkilinin iddiasına göre Sinvar, an itibariyle Han Yunus'ta henüz bilinmeyen bir yerde kalıyor.

Dün gece konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İsrail ordusu Sözcüsü Daniel Hagari, "Bu durum Hamas'ın savaşçıları ve askeri liderlerini endişelendiriyor" dedi.