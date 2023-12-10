İsrailli yetkiliden Hamas’ın bir numarası Yahya Sinvar itirafı: İzini kaybettik!

"Zalim, otoriter, etkili ve alışılmadık düzeyde dayanıklılık yeteneklerine sahip, kurnaz ve manipülatif. Çok az şeyden memnun olan bir kişi. Hapishanede bile diğer mahkumlar arasında sır saklıyor. Kalabalıkları arkasından sürükleme yeteneğine sahip."
SİNVAR İZİNİ KAYBETTİRDİ
Savaşın 65. gününde İsrailli bir yetkili, Kanal 11'e verdiği demeçte Hamas'ın lideri Yahya Sinvar'ın Gazze'nin kuzeyinden güneyine geçtiğini doğruladı. İsimsiz yetkilinin iddiasına göre Sinvar, an itibariyle Han Yunus'ta henüz bilinmeyen bir yerde kalıyor.
Dün gece konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İsrail ordusu Sözcüsü Daniel Hagari, "Bu durum Hamas'ın savaşçıları ve askeri liderlerini endişelendiriyor" dedi.
İsrail ordusu bir süredir Sinvar ve diğer üst düzey Hamaslı yetkililerin izini kuzey Gazze'de sürüyordu ancak çok az sayıda kanıta ulaşabildiler, hatta kuzeyde neredeyse hiçbir Hamas savaşçısıyla karşılaşmadılar.
HAN YUNUS'U VURMAK İÇİN BAHANE Mİ?
Uzmanlar, açıklamanın hemen ardından Han Yunus'a saldırılarını artıran İsrail'in, Yahya Sinvar'ın bölgede olduğunu bahane olarak kullanabileceği söyledi.
SAĞLIK KURULUŞLARINA 450'DEN FAZLA SALDIRI
Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine yönelik 449'dan fazla saldırıyı doğruladıklarını bildirdi.
Ghebreyesus, işgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık durumuna ilişkin DSÖ Yürütme Kurulunca düzenlenen özel oturumda konuşma yaptı.
Çatışmaların Gazze'deki sağlık durumu üzerindeki etkisinin felaket boyutunda olduğunu kaydeden Ghebreyesus, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 17 binden fazla kişinin öldürüldüğünü ve bunlar arasında 7 bin çocuğun da olduğunu belirtti.
Ghebreyesus, Gazze'de 46 binden fazla kişinin yaralandığını ve 1,9 milyon kişinin yerinden edildiğini vurgulayarak, "Gazze Şeridi'ndeki nüfusun neredeyse tamamı bulabildikleri her yerde sığınacak yer bakıyor. Ancak Gazze'de hiçbir yer ve hiç kimse güvende değil. Gazze'de sağlık sistemi zor durumda ve çöküyor. 36 hastaneden yalnızca 14'ü kısmi olarak hizmet veriyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine yönelik 449'dan fazla saldırıyı doğruladık. İsrail'de ise sağlık hizmetlerine yönelik 60 saldırıyı doğruladık." dedi.