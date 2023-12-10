Emanetçi Başkan Özgür Özel’in Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaretinin asıl amacı ne?

'NEZAKET' ZİYARETİ

Durumdan rahatsız olan Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ankara'daki ofisinde ziyaret etti.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmezken "nezaket ziyareti" diyerek geçiştirildi. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Özgür Özel'in İYİ Parti'nin kararının hemen ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiğine dikkat çekti. Övür "Ziyaretin asıl amacı ne?" diye sorarken CHP'li bir ismin kendisine "nezaket ziyaretinden çok zaman kazanma ziyareti" söylediğini yazdı. İşte Mahmut Övür'ün o yazısı: Şu sıralarda siyaset kulislerinden en çok eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni rolü ve ne yapmak istediği merak ediliyor. CHP'den elini çekmediği çok açık. Ankara'da, siyasetin merkezi denilen ve AK Parti'den CHP'ye, İyi Parti'den Gelecek ve DEVA'ya çok sayıda parti merkezinin bulunduğu 2 kilometrekarelik bir alanda açtığı bürosu bir hayli ilgi çekiyor. Bu da kurultay bitmesine rağmen CHP içi "hesaplaşmanın" bitmediği anlamına geliyor.



Hatta gazeteci Gürkan Hacır, Kılıçdaroğlu'nun bürosunu siyasetçilere yasak konulan 12 Eylül dönemi Demirel'in evinin bulunduğu Güniz Sokak'a benzetiyor. O tarihte Güniz Sokak, Adalet Partililerin yoğun uğradığı ve Demirel'e danıştıkları adı konmamış yeni bir genel merkez rolündeydi. Kılıçdaroğlu da yeni bürosuyla bu rolü üstlenmiş görünüyor. Her gün 40-50 civarında insanın geldiği ve "CHP nereye gidiyor?" sorusuna cevap arandığı söyleniyor. Büroya gidip dönen bir CHP'li, Beyaz Saray'a atıf yaparak şöyle diyor:

"Saray değil belki ama küçük de sayılmaz, ihtiyaca cevap veriyor. CHP'de boşluk var ki burası dolup taşıyor. Kemal Bey, CHP'yi ve ittifak siyasetini bir noktaya getirdi. Hem CHP'yi yüzde 25'lerde tuttu hem de ittifakla 11 büyükşehrin kazanılmasını sağladı."

Araya girip soruyorum: En son Özgür Özel de ziyarete geldi. Sizce bu sadece bir nezaket ziyareti miydi?

CHP'li çok net bir cevap veriyor:



"İlgisi yok. Özel de farkında, partinin tamamını kucaklayamadığını, kurultayda verdiği önseçim ve tüzük değişikliği sözünü tutmadığını biliyor. Çünkü İmamoğlu izin vermiyor. Özel, Kemal Bey'le arasını iyi tutarak zaman kazanmak istiyor."



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Bu tablo CHP'de değişen bir şey olmadığını gösteriyor. Kimse 73 yıldır iktidar olamamanın, sürekli kaybetmenin ve siyaset üretememenin nedeni üzerinde durmuyor. Kılıçdaroğlu siyaset mühendisliğiyle de olsa CHP'yi ana muhalefet partisi noktasında tutmayı başardı. Ancak "Kemalci" CHP'lilere göre Özel ve İmamoğlu'nun böyle bir derdi yok. Onlara göre Özel, sağcılara savaş açarak, SHP benzeri HEDEP'le yakınlaşan bir CHP'yle yetinmek istiyor. "Küçük olsun benim olsun" hesabında. İmamoğlu'nun da CHP gibi bir derdi olmadığı düşüncesindeler.