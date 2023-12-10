Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! BTÖ’ye KAHRAMANLAR-33 operasyonu!

"29 roketatar antitank mühimmatı, 5 obüs mühimmatı, 155 mm top mühimmatı, AT-4 tanksavar, RPG-7 roketatar ile 57 RPG-7 roketatar mühimmatı, 120 kilogram bomba yapımında kullanılan amonyum nitrat patlayıcı madde, 13 el bombası, 10 el yapımı patlayıcı (EYP), antipersonel mayın, makineli tüfek, 40 mm otomatik bomba atar, ısı güdümlü füze namlusu, 6 AK-47 piyade tüfeği, G-3 piyade tüfeği, M-1 piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği, 84 tüp, 34 pil, 3 akü, EYP düzenekleri hazırlamak için kullanılan 815 metre kablo, 709 çeşitli çap ve ebatlarda mühimmat ile çok sayıda fünye, sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi."