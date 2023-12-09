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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'Saffet Sancaklı' yorumu: Tercih kendisinindir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın, yeni dönemde Kocaeli'de MHP'ye en az bir belediye verilmesi gerektiğine ilişkin açıklamasına tepkili bir yanıt verdi. Bahçeli, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 09 Aralık 2023, 14:42 Güncelleme 09 Aralık 2023, 14:42
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den ’Saffet Sancaklı’ yorumu: Tercih kendisinindir

Cumhur İttifakı 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere giderken çalışmalarını sürdürüyor

Bir yandan parti heyetleri diğer yandan da Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli biraraya gelerek adaylar ve seçim süreci hakkında fikir alışverişinde bulunuyor.

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Çalışmalar devam ederken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın seçimlere yönelik yaptığı bir açıklamayı değerlendirdi.

BAHÇELİ'DEN SAFFET SANCAKLI YORUMU: FUTBOLDAKİ GELENEĞİNİ SİYASETTE DE Mİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR?
Basın mensupları, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın basına yansıyan, "Bu dönem MHP'ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli'de göremezler. Tabanımız bunu anlar. Bunu çok iyi anlayacak olan teşkilatlarımız emin olun sahada olmayacaktır. Cumhur ittifakı Kocaeli'de en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz" şeklindeki sözlerini Bahçeli'ye sordu.

Bahçeli, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir" değerlendirmesinde bulundu.

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