DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın annesi Güner Babacan hayatını kaybetti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın annesi Güner Babacan vefat etti.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli annesi Güner Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

BİR AY ÖNCE DE BABASINI KAYBETMİŞTİ

Babacan'ın babası Hilmi Babacan da 1 ay önce hayatını kaybetmişti.

Güner Babacan'ın cenazesinin, yarın Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından eşi Hilmi Babacan'ın Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabrinin yanında defnedileceği belirtildi.