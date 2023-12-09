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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın annesi Güner Babacan hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın annesi Güner Babacan vefat etti. Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan da 1 ay önce hayatını kaybetmişti.

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Giriş Tarihi 09 Aralık 2023, 14:28 Güncelleme 09 Aralık 2023, 14:28
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın annesi Güner Babacan hayatını kaybetti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın annesi Güner Babacan vefat etti.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli annesi Güner Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

BİR AY ÖNCE DE BABASINI KAYBETMİŞTİ
Babacan'ın babası Hilmi Babacan da 1 ay önce hayatını kaybetmişti.

Güner Babacan'ın cenazesinin, yarın Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından eşi Hilmi Babacan'ın Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabrinin yanında defnedileceği belirtildi.

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