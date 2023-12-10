Zonguldak’ta heyelan altında kalan ev yıkıldı! AFAD açıkladı: 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

📍 Zonguldak 9 Aralık 2023 tarihinde Zonguldak ilimiz merkez ilçesi Asma Mahallesi'nde iki katlı bir ev heyelan sebebi ile çökmüş, 2 vatandaşımız göçük altında kalmıştır. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda iki vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden…

Açıklamada, "Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 2 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Büyük bir gayret ve özveriyle çalışan tüm ekiplerimize Milletimiz adına şükranlarımızı sunarız." ifadelerine yer verildi.

AFAD, itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve diğer ekiplerin sevk edildiği bölgede, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar sırasında aynı bölgede ikinci heyelanın meydana gelmesi sonucu ekipten 21 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan 15'i ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

VATANDAŞLARA UYARI

Vatandaşlara da uyarıda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, "Zonguldak ve çevresinde yağmur devam ediyor. Gördüğünüz gibi toprak suya doymuş durumdadır. Vatandaşlarımızın uyarıları dikkate almasını hakikaten rica ediyoruz. Coğrafya, çok zor bir coğrafya. Maalesef vadilerde evler var. Onun için vatandaşlarımızın, devletin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, AFAD Başkanlığı'nın yapmış olduğu uyarıları almasını hakikaten rica ediyoruz" diye konuştu