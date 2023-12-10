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Zonguldak'ta heyelan altında kalan ev yıkıldı! AFAD açıkladı: 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haberi! Zonguldak'ta heyelan nedeniyle tek katlı müstakil evin yıkılması sonucu göçük altında kalan anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı. Çalışmalar sırasında aynı bölgede ikinci heyelanın meydana gelmesi sonucu ekipten 21 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan 15'i ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

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Giriş Tarihi 09 Aralık 2023, 15:17 Güncelleme 10 Aralık 2023, 11:48
Zonguldak’ta heyelan altında kalan ev yıkıldı! AFAD açıkladı: 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle tek katlı müstakil evin yıkılması sonucu göçük altında kalan anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı.

Zonguldak'ta peş peşe iki heyelan!

Kentte dün etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta yaşanan heyelan sonrası göçük altında kalan Perihan Çakar (82) ile oğlu Sait Çakar'ın (51) bulunması için gece ara verilen çalışmalar günün aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Ekiplerce yapılan incelemede göçük alanın güvenli olduğunun belirlenmesinin ardından AFAD koordinesinde Zonguldak Belediyesi, jandarma ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri alana giriş yaptı.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, anne ve oğlunun bulunması için yer altı görüntüleme cihazı ve jandarmanın arama kurtarma köpeklerinin de katılımıyla çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucu göçük altında kalan anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı.

AFAD AÇIKLAMASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Zonguldak'ta 9 Aralık'ta merkez ilçe Asma Mahallesi'nde iki katlı bir evin heyelan sebebiyle çöktüğü, 2 vatandaşın göçük altında kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 2 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Büyük bir gayret ve özveriyle çalışan tüm ekiplerimize Milletimiz adına şükranlarımızı sunarız." ifadelerine yer verildi.

Heyelan altında kalan ev yıkıldı! 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta dün, yağış sonucu heyelan meydana gelmiş, sokakta bulunan tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak ve kaya parçaları nedeniyle yıkılmıştı.

AFAD, itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve diğer ekiplerin sevk edildiği bölgede, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar sırasında aynı bölgede ikinci heyelanın meydana gelmesi sonucu ekipten 21 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan 15'i ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Zonguldak'ta heyelan altında kalan ev yıkıldı!

VATANDAŞLARA UYARI

Vatandaşlara da uyarıda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, "Zonguldak ve çevresinde yağmur devam ediyor. Gördüğünüz gibi toprak suya doymuş durumdadır. Vatandaşlarımızın uyarıları dikkate almasını hakikaten rica ediyoruz. Coğrafya, çok zor bir coğrafya. Maalesef vadilerde evler var. Onun için vatandaşlarımızın, devletin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, AFAD Başkanlığı'nın yapmış olduğu uyarıları almasını hakikaten rica ediyoruz" diye konuştu

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Zonguldak’ta heyelan altında kalan ev yıkıldı! AFAD açıkladı: 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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