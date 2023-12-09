Londra’da Filistin için insan seli! ABD ve İngiltere’ye BMGK tepkisi: Sizden utanç duyuyoruz





Corbyn, Gazze'de yaşamın sürdürülemez hale geldiğinin altını çizerek, "Utanç verici bir küresel konuyla karşı karşıyayız. Birinci dünya ülkelerinin silahlarının, onuru ve hayatta kalmaktan başka arzusu olmayan insanları öldürmesini televizyondan izliyoruz. Tek görevimiz Filistinliler işgal altındayken ve böylesine bir baskıyla karşı karşıyayken onlarla dayanışma göstermektir." diye konuştu.





Gazzelilerin İsrail'in kuruluşundan beri sürgün edildiğini ve şimdi Sina Çölü'ne sürülmek istendiğini söyleyen Corbyn, Batı ülkelerinin ise İsrail'e silah sağlayıp ateşkes çağrısı yapmayarak bu katliama ortak olduklarını vurguladı.





Corbyn, İngiltere Parlamentosu milletvekillerine de seslenerek, "Sizden utanıyoruz. Ateşkesten yana oy kullanmadığınız, bu savaşı daha da körükleyen silah satışlarına karşı hiçbir şey yapmadığınız için sizden utanıyoruz." dedi.





"YALNIZ DEĞİLSİNİZ, AİLENİZ ARTIK BİZİZ"

İşçi Partisi Milletvekili John McDonnell, konuşmasında Gazzeli çocuklara seslenerek, şunları söyledi: