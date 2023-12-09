Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü! Kritik temasta kritik açıklamalar: Artık tahammül kalmadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu üyeleriyle birlikte ABD temasları kapsamında Washington'a giden Dışişleri bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu üyeleriyle birlikte ABD temasları kapsamında Washington'a giden Dışişleri bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü.
FİDAN: "ARTIK TAHAMMÜL KALMADI"
Dışişleri Bakanı Fidan ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Gazze'deki durumla ilgili bizim pozisyonumuzu Amerikalı muhataplarımıza çok net bir şekilde gündeme getiriyoruz. Buradaki durumun ciddiyetini, artık tahammülün kalmadığını ve bu konuda atılması gereken adımların neler olduğunu son derece net bir şekilde altını çizerek kendilerine (ABD'ye) ifade ettik." demişti.
Blinken ile görüşmesinde İsveç'in NATO üyeliğini de konuştuklarını belirten Fidan, "Burada tabii bizim pozisyonumuz belli yani NATO'da yapılan müzakereler neticesinde üçlü zirvede Cumhurbaşkanımız ve İsveç Başbakanı vardı, neticesinde takiben çalıştığımız konular var." açıklamasında bulunmuş ve bundan sonraki takdirin TBMM'de olduğunu vurgulamıştı.
BLİNKEN'DAN GÖRÜŞME SONRASI PAYLAŞIM
Blinken, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Fidan ile Washington'da bir araya geldiğini hatırlattı.
Görüşmeye ilişkin Blinken, "Fidan ile İsrail-Hamas çatışmasını, çatışmanın bölgede başka yerlere sıçramamasını sağlama çabalarını, kalan rehinelerin serbest bırakılması gerekliliği ve insani yardım sağlanması konularını ele aldık." ifadelerini kullandı.
Blinken, paylaşımında ayrıca, İsveç'in NATO üyeliğinin gecikmeden onaylanmasının önemini vurguladı.
KANADA BAŞBAKANI JUSTİN TRUDEAU BAKAN FİDAN'I KABUL ETTİ
Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi adına uluslararası girişimlerde bulunan Temas Grubu üyesi dışişleri bakanları, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi adına uluslararası girişimlerde bulunan Temas Grubu üyesi dışişleri bakanları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne savaşın sona ermesi için Kanada'da temaslarda bulundu. Bakan Fidan Gazze Şeridi'ndeki savaşın durdurulması, kalıcı barışın sağlanması için uluslararası girişimlerde bulunan Temas Grubu üyesi mevkidaşlarıyla birlikte Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile görüşme gerçekleştirdi.