İstanbul merkezli 6 ilde hayali ihracat operasyonu: 21 şüpheliden 16’sı yakalandı! Devleti 200 milyon zarara uğrattılar

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma nedeniyle harekete geçen Mali Polis, farklı ülkelere ihracat yapan 10 şirketin yüzlerce işleminde rakamların gerçeğin çok üzerinde gösterildiğini tespit etti.

ŞEBEKE İÇİNDE 1 ÖRGÜT ELEBAŞI, 7 ŞEBEKE ÜYESİ, 10 FİRMA SAHİBİ VE 3 GÜMRÜK MÜŞAVİRİ BULUNUYOR Yakalama kararının ardından önceki gün İstanbul , Antalya, Samsun, Artvin, Kırklareli ve Iğdır'ı kapsayan 6 farklı ile eş zamanlı yapılan operasyonda 16 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Baskınlarda çok sayıda naylon fatura ve hayali ihracat a dayalı sahte evrak ele geçirildi.





Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, ilk olarak aralarında 1 örgüt elebaşı, 7 şebeke üyesi, 10 firma sahibi ve 3 gümrük müşaviri olmak üzere toplam 21 kişilik suç ağının 1 yıl boyunca teknik ve fiziki takip altında adım adım izlendi. Söz konusu suç şebekenin her faaliyeti mercek altında tutuldu, zanlıların örgütlü olarak sahtecilik faaliyetleri ile birlikte "Hayali İhracat" ve "İnsan Kaçakçılığı" suçlarına bulaştıkları ortaya çıkarıldı.

UKRAYNA'DA GÖSTERİLEN PARAVAN VE HAYALİ FİRMALAR



Şebekenin, Ukrayna'dan bazı paravan ve hayali firmalar ile yapılan sözde yazışmalar neticesinde, yurt dışına ibraz edilen beyannamelerin çok düşük parasal değerde olduğunu saptayan kolluk kuvvetleri, aynı beyannamelerin Türkiye Gümrük Müdürlüklerine ibraz ederken çok yüksek parasal değerde olduğunu ve bu beyanname faturaların tamamının sahte olduğunu tespit etti.