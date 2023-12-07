CHP’li belediyelerden iş bilmezliklerine komplo kılıfı! Önce Melek Mızrak Subaşı daha sonra Recep Gürkan

CHP'li belediyelerin iş bilmezliği ve skadanları bitmek tükenmek bilmiyor.
Son olarak aylardır kuraklığın yaşandığı Edirne'de 26 Kasım'da etkili olan yağışlı havanın ardından kentteki içme suyu şebekesinde sular, çamur renginde akmaya başladı. Belediye Başkanı Recep Gürkan, ekiplerle birlikte içme suyunun alındığı Kırklareli Kayalıköy Barajı'na gidip inceleme yaptı.
SABORAJ YAPILDIĞINI SAVUNDU
Gürkan, yaptığı inceleme sonucunda kentin içme suyunun sağlandığı Kayalıköy Barajı'nda sabotaj yapıldığını iddia etti.
Kentin yüzde 10'una su verilemezken, susuz kalan vatandaşlar, çeşmelerin başında ellerinde bidonlarla kuyruk oluşturdu.
SAĞLIK SORUNLARI BAŞLADI
Lokantacı Enver Güler (47), "Sabotaj olma ihtimali yok. İnsanlarda sağlık sorunları başladı. Kızımı akşam ishal dolayısıyla acile götürdük" dedi.